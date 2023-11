Triennale da 135 milioni, ‘avviso’ alla Roma: “Lukaku in Arabia”

Calciomercato Roma, la presa di posizione sulla situazione Lukaku non si è fatta attendere. Ecco quanto riferito nel corso dell’intervista.

Roma ai piedi di Romelu Lukaku. L’attaccante belga si è letteralmente preso la squadra sulle spalle, trascinando in lungo e in largo la compagine giallorossa in questo primo scorcio di stagione. Ringalluzzito dai quatto gol in Nazionale, il numero 90 della Roma è pronto a prendere nuovamente per mano uno scacchiere tattico che non può prescindere dalle giocate del suo totem.

In queste ore, però, a tenere banco sono state anche le voci riguardanti il suo futuro. Dall’Inghilterra è trapelata infatti l’indiscrezione secondo la quale il Chelsea avrebbe fissato a 37 milioni di sterline la valutazione del suo attaccante. Cifra che i giallorossi potrebbero pareggiare ottenendo un discreto tesoretto da reinvestire immediatamente. Ricordiamo che l’ex attaccante dell’Inter è approdato nella Capitale con la formula del prestito secco, senza obbligo né diritto di riscatto. Ragion per cui le trattative per l’eventuale permanenza di Lukaku alla Roma dovranno per forza di cosa partire nel corso dei prossimi mesi. Protagonista di una sessione estiva di calciomercato assolutamente frenetica, prima di scegliere il progetto Roma il belga è stato molto vicino al passaggio alla Juventus. Oltre all’ipotesi bianconera, però, anche alcuna club sauditi hanno provato a scandagliare il terreno per capire eventuali margini di manovra. A quest’ultima opzione, però, Big Rom ha sempre opposto un secco rifiuto, decidendo di giocarsi le proprie chances in Europa in contesti importanti.

Il papà di Lukaku allo scoperto: “Roma decisione giusta, ma avrei scelto l’Arabia Saudita”

Proprio di questo ha parlato il padre del calciatore, Roger Lukaku, in un’intervista affidata al portale La Derniere Heure. Tra i diversi temi affrontati da Roger Lukaku, spicca quello concernente la possibilità per il figlio di approdare in Arabia Saudita con un’offerta da capogiro. Ecco quanto riferito sull’argomento:

“Lukaku ha fatto la scelta giusta andando alla Roma. Tuttavia, io avresti scelto l‘Arabia Saudita: doveva andare all’Al-Hilal. Quanti soldi avrebbe percepito? 45 milioni di euro a stagione? Avrebbe dunque firmato un contratto di tre anni? In tal caso, avrebbe dovuto parlare con Tedesco per capire eventuali margini di inserimento in Nazionale. Così come Ronaldo, anche Romelu ha dei figli; è un trentenne e ad un certo punto è inevitabile pensare a sé stessi. Lui voleva rimanere in Europa”.