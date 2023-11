Addio Mourinho, doppio sostituto pronto: “Si è già proposto”

Addio Mourinho, a sorpresa arriva l’annuncio sullo Special One e sul suo possibile addio alla panchina giallorossa

Siamo arrivati quasi alla fine del triennio che ha visto José Mourinho sulla panchina giallorossa e in quelli che potrebbero essere gli ultimi mesi della sua avventura nella capitale. Difficile dare una valutazione assoluta del suo lavoro, prima di lui infatti la Roma veniva da oltre un decennio senza alzare un trofeo e al primo anno sotto la guida dello Special One è arrivata la vittoria della Conference League, un trofeo definito “minore”, ma che ha permesso ai tifosi di gioire dopo tanti anni di buio.

Lo scorso anno, ovvero appena un anno dopo la notte di Tirana i giallorossi sono riusciti nella storica impresa di riuscire a conquistare una finale di Europa League dopo la sconfitta del doppio confronto con l’Inter nel 91. Anche in questo caso è arrivata purtroppo la sconfitta, anche a causa delle decisioni di Taylor, ma resta l’ottimo percorso fatto soprattutto alle doti motivazionali di Mourinho, che ha sempre saputo tirare fuori dai suoi ragazzi più del 100%.

In campionato però la musica è diversa, la Roma non è mai riuscita ad insidiare le prime quattro posizioni, questo ha portato i Friedkin a ragionare sul futuro dello Special One, ma a quanto pare la decisione è già stata presa

Niente rinnovo e addio Mourinho: l’annuncio in diretta

Un avvio di stagione complicato per la Roma ha acceso i riflettori sul lavoro di José Mourinho in panchina. Lo Special One era arrivato tra lo stupore del popolo giallorosso, che lo aveva accolto con grande entusiasmo, ma ad oggi la situazione appare ben diversa.

La tifoseria è divisa tra chi crede che lo Special One sia da cacciare, perché incapace in questi anni di aver dato un’identità di gioco alla sua squadra, e chi invece vorrebbe il suo rinnovo, del quale però ancora non si è parlato ufficialmente in società. Paolo Bargiggia, intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay ha detto la sua circa l’eventuale rinnovo del portoghese, che a detta sua non dovrebbe arrivare, ecco le sue parole:

“Mourinho? Non fa un calcio che faccia crescere il valore della rosa, anche se ha lanciato alcuni giovani come Bove. Arabia Saudita per Mourinho? Lui molto furbo, l’unica certezza che la società non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto al portoghese. Alla fine della scorsa stagione, Mourinho si fece proporre dal suo agente sia al Real che al PSG. E’ rimasto alla Roma, continuando a lamentarsi, mentre adesso ha capito che non ha tante possibilità di restare. Arabia Saudita? E’ una possibilità, ma non è ancora chiusa, altrimenti non avrebbe rilasciato delle dichiarazioni. Il dopo Mourinho a Roma? Non Conte, ma un tecnico tra Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Conte aspetta la Juve, anche con un anno di anticipo rispetto alla conclusione del contratto di Allegri con il team bianconero”.