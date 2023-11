Bye bye Tiago Pinto: la firma è una sentenza per la Roma

Calciomercato Roma, la firma è un ostacolo decisivo per Tiago Pinto a gennaio. Sfuma il colpo low cost per il dirigente portoghese: la svolta è immediata.

In attesa del ritorno in campo della Roma, in programma domenica pomeriggio in casa con l’Udinese, diversi scenari di calciomercato irrompono in casa giallorossa. Sono tante le piste in entrata accostate al taccuino di Tiago Pinto, che a gennaio sarà chiamato a migliorare la rosa giallorossa. Cambia tutto su uno dei più recenti obiettivi accostati alla lista dei desideri del portoghese. La firma in arrivo è una sentenza in vista del calciomercato invernale.

Nella giornata di ieri sono arrivate le parole di Tiago Pinto, che ha scelto di non sbottonarsi sul contratto in scadenza con la Roma. In attesa di chiari segnali su un possibile rinnovo, la palla è in mano ai vertici societari giallorossi, ci si concentra sulle prossime manovre del portoghese in entrata. La partenza di stagione della Roma è stata decisamente complicata e tra gli arrivi del mercato estivo il solo ad esser stato assoluto protagonista fin qui è Romelu Lukaku. Nelle settimane precedenti all’arrivo del belga Tiago Pinto aveva ceduto tanti elementi nella rosa giallorossa, tra esuberi e giovani in rampa di lancio. Nei giorni scorsi un giovane prospetto è stato segnalato nel radar del portoghese, ma la svolta è dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, Krivak nei radar di Pinto: pronto il rinnovo in Croazia

Tiago Pinto sembrava pronto a fare un’offerta da 3 milioni di euro per assicurarsi un gioiello della Lokomotiva Zagabria. Parliamo del classe 2005, Fabijan Krivak, nel giro della nazionale croata Under 19. Il club di Zagabria ha però intenzione di blindare il suo trequartista, respingendo l’assalto del portoghese.

Il giovane talento croato sta per firmare un rinnovo di contratto con la Lokomotiva Zagabria, come sottolineato su ‘X’ da Fabrizio Romano. Il trequartista sta trovando sempre più spazio in prima squadra ed il rinnovo lo certifica, così come la voglia di non perderlo ad una bassa cifra. L’eventuale offerta da 3 milioni di euro dunque non basterebbe più a gennaio, Tiago Pinto potrebbe decidere di alzare bandiera bianca dopo il rinnovo.