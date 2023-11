Calciomercato Roma, 7 milioni per l’addio immediato

Calciomercato Roma, sarà addio a gennaio: Pinto con l’acqua alla gola è costretto a vendere uno dei titolarissimi di Mourinho

Dopo la sosta per le nazionali, in cui l’Italia di Luciano Spalletti è riuscita ad adempiere ai suoi doveri, qualificandosi ai prossimi europei, è tempo per la Serie A di ripartire. Sono stati diversi i calciatori giallorossi che si sono messi in mostra durante la sosta, su tutti Romelu Lukaku, che spicca per forma fisica e per l’apporto determinante che da ad ogni partita.

Il belga contro l’Azerbaijan ha segnato la bellezza di quattro gol in appena 20 minuti di gioco, che dimostrano ancora, come se dovesse servire, tutta la sua cattiveria ed il fiuto del gol. Con la Roma ultimamente non ha brillato, complice però il poco supporto fornito dalla squadra, soprattutto nelle gare contro Lazio ed Inter, in cui l’ex Chelsea ha avuto pochissimi palloni giocabili.

Parte delle colpe però va data anche alla squadra, soprattutto ai giocatori di fascia, incapaci spesso di dare il giusto supporto alla manovra offensiva. Proprio per questo Tiago Pinto potrebbe prendere una decisione a sorpresa e cedere uno dei laterali a disposizione di Mourinho.

Calciomercato Roma, saluta la capitale: altro scippo alla Roma

Il mercato di gennaio è alle porte, ma Tiago Pinto non ha mai smesso di continuare a sondare le possibili opportunità che la finestra invernale avrà da offrire per provare a rafforzare la rosa a disposizione di Mourinho e per provare a centrare l’obbiettivo quarto posto, traguardo fondamentale per il processo di crescita ideato dalla famiglia Friedkin.

Questa sarà anche un’occasione per provare a cedere tutti quegli elementi ritenuti in esubero da società e allenatore, e uno di questi potrebbe essere proprio l’esterno ex Juventus Leonardo Spinazzola. Il laterale già in estate era tra i possibili partenti, essendo stato il suo nome accostato a diversi club arabi, anche se alla fine un accordo per il trasferimento non è mai stato trovato.

Gennaio può essere un mese decisivo per il suo futuro, futuro che potrebbe essere a sorpresa in Turchia dopo che i giallorossi avevano acquistato altri calciatori dalla Roma ovvero Sergio Oliveira e Zaniolo. Come riporta il portale turco Fanatik.com, che parla della appunto del possibile interesse dei giallorossi turchi per Spinazzola, finito nella lista dei desideri di mister Okan Buruk per sostituire Angelino, che il club ha deciso di non riscattare.

Il contratto dell’ex Juventus è in scadenza nel 2024 e se la Roma non dovesse provare ad intavolare una trattativa di rinnovo i campioni turchi avranno margine di trattativa per portarlo a Istanbul già a gennaio, in quanto altrimenti il club capitolino rischierebbe di perderlo a zero a giugno.