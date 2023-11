Calciomercato Roma, salta la corsia d’emergenza: tris in Arabia Saudita

Calciomercato Roma, salta la corsia di emergenza: il calciatore è finito nel mirino dei club arabi che tenteranno l’assalto a gennaio

In questa prima parte di campionato la Roma ha vissuto di alti e bassi, non riuscendo quasi mai a trovare una continuità di risultati che le consentissero di stabilizzarsi tra le prime quattro posizioni della classifica di Serie A. La rosa ha dimostrato di avere parecchi limiti, tra i quali la tenuta difensiva, anche a causa delle deludenti prestazioni di Rui Patricio, che secondo molti non è più il portiere affidabile che aveva dimostrato di essere nel suo primo anno alla Roma, ma non solo.

Gli infortuni hanno giocato finora un ruolo chiave per i successi e gli insuccessi dei giallorossi. Uno dei pilastri di questa squadra, ovvero Chris Smalling, non è praticamente mai sceso in campo, costringendo Mourinho a forzare l’inserimento di Ndicka, che ci ha messo più del dovuto per entrare negli schemi dello Special One.

Il vero problema di questa squadra però sembrano essere gli esterni, incapaci finora di garantire un supporto adeguato alla manovra offensiva, proprio per questo Tiago Pinto aveva sondato diversi nomi per provare a migliorare la rosa, ma per il gm portoghese stanno per arrivare pessime notizie.

Calciomercato Roma, Pinto Beffato: sirene arabe sul calciatore

Il rendimento dei vari esterni presenti in rosa non è all’altezza delle ambizioni della Roma. Celik, Karsdorp, Kristense, Zalewski, e lo stesso Spinazzola non stanno dando il giusto contributo agli attaccanti in fase offensiva, e di questo ne risente spesso tutta la manovra risultando sterile e prevedibile.

Con due centravanti di area di rigore come Romelu Lukaku ed il Gallo Belotti i cross dagli esterni devono poter essere una soluzione determinante e che possa fare la differenza, ma questo non avviene con la dovuta regolarità. Proprio per questo Pinto sta sondando diversi nomi per le fasce, tra i quali c’è anche quello di Marcos Alonso, ex Fiorentina in forza al Barcellona di Xavi.

Lo spagnolo non sta trovando il minutaggio sperato, e secondo quanto riporta Mundodeportivo il calciatore potrebbe a breve lasciare i blaugrana. Sull’esterno c’era l’interesse della Roma, in quanto il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma il gm giallorosso potrebbe trovare più di qualche difficoltà nel provare a portarlo nella capitale.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo il nome di Marcos Alonso sarebbe finito sul taccuino di diversi club Arabi, su tutti Al-Hilal, Al-Ettifaq e Al-Ittihad, che avrebbero già richiesto informazioni al Barça per un suo trasferimento nella finestra di gennaio. Tuttavia il calciatore pare non essere convinto a pieno del trasferimento, e vorrebbe provare a restare in Spagna per giocarsi le sue carte, essendo anche l’unico sostituto sulla sinistra per il giovane Balde