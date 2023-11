Conte, firma con un anno d’anticipo: “Mourinho ha fallito”

Addio Mourinho e ritorno di Conte in Serie A, l’annuncio fa chiarezza sulle possibile dinamiche ed evoluzioni in panchina il prossimo anno. C’è anche Allegri.

Un po’come capitato nell’estate caratterizzata dall’approdo di Mourinho nella Capitale, anche il prossimo anno paiono esserci i giusti ingredienti per assistere ad importanti novità in ambito di mercato e di panchine. Numerose questioni, infatti, contraddistingueranno proprio la scelta dell’allenatore da parte degli addetti ai lavori, diversi dei quali potrebbero già in questa fase essere alla ricerca dei giusti incastri che ben apparecchino la strada da seguire a partire dal prossimo giugno.

A saperne qualcosa è la stessa Roma, ormai consapevole da tempo della situazione contrattuale di Mourinho e, ad oggi, non intenzionata a prolungare un rapporto che, leggendo dietro le righe delle parole spese in questi giorni dallo stesso Special One, non sarebbe cosa sgradita al mister portoghese, previo il necessario e ovvio rispetto di condizioni e garanzie che il tecnico andrebbe a chiedere ai Friedkin. La stagione, comunque, resta lunga e ricca di possibili evoluzioni, rispetto alle quali bisognerà prestare attenzione proprio in vista di ciò che accadrà a fine campionato.

Addio Conte, segnali per un futuro alla Juventus: l’annuncio in diretta coinvolge anche Mourinho e Allegri

Il modus operandi dei Friedkin, come si ricorderà, si è sempre distinto per una silente operosità, riflessasi anche in quell’annuncio a sorpresa del 4 maggio 2021, quando in un pomeriggio anonimo la società presentava Mourinho come prossimo allenatore della squadra, prelevando l’eredità che sarebbe stata lasciata da Fonseca a fine anno.

Anche questa volta è possibile quantomeno prevedere un lavoro volto a studiare e comprendere i margini di inserimento in scenari che permettano di arrivare a ingaggiare un tecnico col quale dare vita ad un nuovo percorso in casa Roma, sempre che la situazione contrattuale di Mourinho non venga affrontata e sbloccata dai Friedkin con una decisione, ad oggi remota, di prolungamento. Non a caso, fin qui, si è parlato soprattutto di possibili sostituti, più che di permanenza dello Special One; tra i vari, un nome non poco caldo è risultato essere quello di Antonio Conte.

Sul suo futuro si è espresso però in queste ore Paolo Bargiggia, intervenuto in diretta a Tv Play, così sentenziando sulla possibile evoluzione della situazione legata al mister leccese. “Conte aspetta la Juventus, anche con un anno di anticipo rispetto alla conclusione del contratto di Allegri. Quest’ultimo potrebbe andare in Arabia Saudita, anche se per ora, su Conte alla Juve, più che certezze, ci sono segnali. Sia Allegri che Mourinho non fanno giocare bene le proprie squadre, ma il primo è criticato, mentre il secondo no. Per le società conta entrare in Champions League e Mourinho ha sempre fallito da questo punto di vista”.