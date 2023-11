Infortunio UFFICIALE e lungo stop: salta la Roma

Infortunio confermato da parte dello staff medico che ha annunciato quanto il giocatore dovrà stare fuori nelle prossime settimane

Domenica la Roma torna in campo contro l’Udinese per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo l’ennesima sosta per le nazionali, che da settembre ad oggi hanno già fermato il campionato tre volte, ricominciano le competizioni in Italia e negli altri paesi, con i giocatori che stanno tornando per allenarsi con i rispettivi club. Mourinho sta piano piano riaccogliendo tutti quelli che erano impegnati con le rappresentative, dopo che nei gironi scorsi aveva concesso del riposo a tutti quelli che erano rimasti a Trigoria.

All’appello continua a mancare Chris Smalling, con la modifica della terapia conservativa che non è servita per accorciare i tempi di recupero al meglio. Il difensore centrale inglese, infatti, dovrebbe rientrare solo nel 2024 facendo continuare l’emergenza fino al prossimo anno. Solo il rientro di Kumbulla, che dovrebbe avvenire intorno al periodo di Natale, quando tornerà ad allenarsi in gruppo, potrà far respirare Mourinho.

In vista di domenica la situazione continua a essere negativa con Renato Sanches che ha accusato un po’ di affaticamento muscolare nei giorni scorsi e tra domani e dopo domani cercherà di capire in che condizione è. La sua presenza contro i friulani e in dubbio e José rischia di dover rinunciare di nuovo a lui.

Infortunio ufficiale, lesione al bicipite femorale per Orsolini: out 4 o 5 settimane

In vista delle prossime partite, invece, c’è chi non ci sarà. Non si tratta di giocatori della Roma ma di avversari che si sono fermati in questi giorni e che non potranno essere presenti alle sfide con il club della Capitale, in programma prima delle vacanze natalizie.

L’ultimo in ordine cronologico è Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna che era partito con il freno a mano tirato, ma poi ha recuperato al meglio. Il centrocampista esterno non prenderà parte alle prossime partite a causa di uno stop muscolare. Come si legge sul comunicato ufficiale del club, infatti, l’esterno offensivo ha subito una lesione al bicipite femorale che lo terrà fuori per 4 o 5 settimane. In dubbio quindi la sua presenza con la Roma.