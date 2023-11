Calciomercato Roma, sostituto e via libera: assist a Pinto

Calciomercato Roma, il general manager giallorosso potrebbe perdere un suo obiettivo, ma questo gli libera la via per prenderne un altro

La Roma continua la sua ricerca del prossimo difensore centrale che possa andare a migliorare la situazione nel reparto arretrato, che sta dando diversi grattacapi a Mourinho. Lo Special One, infatti, ha cominciato la stagione con l’emergenza a causa dell’infortunio di Marash Kumbulla che non è stato sostituito al meglio nonostante la cessione di Roger Ibanez. L’arrivo di Ndicka, infatti, è servito solo per tornare a cinque difensori centrali, senza aumentare però il numero.

Lo stop dell’albanese era già noto alla Roma che ha visto l’ex Hellas Verona fermarsi a inizio maggio scorso per un infortunio al ginocchio. Questo lo sta tenendo fuori dallo scorso campionato e Mourinho potrebbe ritrovarlo solo sotto Natale, quando potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Chi invece aspetta ancora è Chris Smalling, che ha dato forfait ai primi di settembre e non sembra in procinto di tornare prima del nuovo anno.

Il rientro dell’inglese, infatti, sembra avverrà nel 2024 e a gennaio la Roma potrà rinforzarsi per prendere un nuovo difensore centrale che possa migliorare la situazione nel reparto arretrato. In alcune partite lo Special One è stato costretto a schierare anche Bryan Cristante tra Ndicka e Mancini a causa del breve stop di Llorente.

Calciomercato Roma, il Tottenham vuole Guehi e Branthwaite

Per andare a mettere una pezza nel reparto arretrato, Tiago Pinto si sta guardando intorno e sta cercando i migliori profili da prendere per migliorare la rosa. Solo colpi low cost per questa finestra invernale, in cui è necessario sfruttare l’occasione per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, economico.

I profili che piacciono sono diversi e in cima a tutti c’è quello di Eric Dier, difensore del Tottenham che Mourinho conosce bene. La sua permanenza con gli Spurs sembra piuttosto difficile e i giallorossi sono pronti a prenderlo. L’uscita, poi, sembra facilitata anche dalla voglia dei londinesi di migliorare proprio la difesa, dove Van de Ven ha dato forfait a causa di un infortunio. Per sostituirlo e in vista della partenza dell’ex Sporting Lisbona, secondo il Daily Mail, il club inglese ha messo nel mirino Guehi del Crystal Palace e Branthwaite dell’Everton. Proprio quest’ultimo piace a Pinto e a Mourinho che potrebbero anche decidere di sacrificare un obiettivo per prenderne un altro: Dier.