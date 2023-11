Nuova indagine e club nel mirino: tutta colpa dell’agente

Nuova indagine nel mondo del calcio con la Premier League che rischia di finire nell’occhio del ciclone della Federazione

Il mondo del calcio continua a essere al centro delle critiche e degli scandali come sta succedendo in Italia negli ultimi anni. L’ultimo terremoto al mondo di questo sport lo ha dato il filone di inchieste e indagini riguardanti il calcio scommesse dei giocatori. I principali nomi che sono stati coinvolti in questo filone di ricerche sono Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, con il primo ora in Premier League che ha fatto scrivere diversi tabloid.

Proprio Oltremanica non sono da meno viste le tante vicende che ci sono state in questi ultimi anni. In particolare, proprio al centro del calcio scommesse c’è stato un attaccante che ora è nel mirino di molti big club che hanno intenzione di prenderlo. Si tratta di Ivan Toney, punta del Brentford che si era fatto conoscere grazie ai suoi gol. Nell’ultima stagione giocata, infatti, ne sono arrivati ben 20, conditi anche da 4 assist.

La stagione precedente, invece, i gol sono stati 12 mentre nell’ultimo anno in Championship addirittura 31. Una vera e propria macchina da gol, ma anche di scommesse perché il classe 1996 è stato squalificato fino al 17 gennaio 2024 proprio per aver giocato sulla propria squadra, cosa vietata da ogni federazione.

Nuova indagine in Premier League: Tottenham nel mirino per l’acquisto di Defoe

Lo stop per il giocatore è stato più corto rispetto a quello di Fagioli e Tonali e a breve tornerà in campo, con il Chelsea in cima alla lista dei club che lo vogliono prendere. In queste ore, però, la Football Association sta dando vita a una nuova inchiesta su un attaccante.

Si tratta di Jermain Defoe, ex attaccante del Tottenham che si è fatto conoscere dal grande pubblico proprio con la maglia degli Spurs. Come riporta il Times, nel mirino degli inquirenti c’è il passaggio a Londra Nord dal Portsmouth per circa 7.5 milioni di sterline nel 2008. Il passaggio tra un club all’altro, però, era già finito sotto la lente d’ingrandimento perché il Tottenham aveva usato un agente senza licenza. Il caso era stato accantonato a causa delle poche prove, ma ora è stato riaperto perché dopo 15 anni potrebbero emergere nuove prove. Se dovesse essere confermata l’illegalità di quel trasferimento, gli Spurs rischierebbero parecchio viste le punizioni a Luton e all’Everton.