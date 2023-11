Zidane al posto di Mourinho: messaggio al presidente

Mourinho è in scadenza di contratto che arriva alla sua fine a giugno 2024, quando il progetto triennale sarà completato

Il futuro di Mourinho è tutto un mistero, con lo stesso tecnico portoghese che non sa ancora cosa farà dopo l’estate. Nel suo futuro c’è un approdo in Arabia, come ha affermato nella seconda parte dell’intervista alla Rai, ma non nel futuro più vicino. La sua voglia di allenare nella Penisola c’è, ma non subito dopo la Roma in cui ha intenzione di dimostrare a tutti la sua celebre ambizione e voglia di vincere.

Di club sulle sue tracce ce ne sono stati diversi durante il corso dell’anno, ma nell’ultimo periodo si erano fatte insistenti le voci sull’Al-Ittihad. Il club giallonero della Saudi Pro League, dove gioca anche Benzema, si è separata dal tecnico proprio a causa di una divergenza con l’attaccante francese e per questo motivo si è guardata intorno per cercare il sostituto adatto. Dopo aver tentato il portoghese con offerte da nababbo, ha deciso di virare sull’ex River Plate Marcelo Gallardo.

L’altro club che resta molto interessato a prenderlo è il Real Madrid, in cui José si è fatto ancora più grande negli anni passati vincendo la Liga e la Champions League alla guida di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pepe e Kross. Carlo Ancelotti sembra vicino all’addio e per questo Florentino Perez si sta guardando intorno.

Addio Mourinho, Guti è sicuro: “Spero torni Zidane, con Mourinho mi annoiavo”

I profili messi nel mirino sono diversi e tra questi ci sono Zinedine Zidane, Xabi Alonso e proprio José Mourinho. L’ex centrocampista francese sembra molto vicino a tornare, mentre lo spagnolo va verso la permanenza in Bundesliga, con il Bayern interessato a prenderlo.

La candidatura di Mourinho per la panchina dei blancos, però, non sembra così sicura anche a causa di un ex giocatore che lo ha allontanato dal club. Si tratta di Guti che in diretta al Chiringuito Tv ha affermato: “Spero che torni Zidane. A volte con Mourinho mi annoiavo“. Una frecciata diretta al gioco dello Special One che alcuni criticano anche qui nella Capitale. Se Florentino Perez dovesse dare ascolto alle parole di una leggenda del Real Madrid allora partirebbe all’assalto di Zidane lasciando perdere Mou.