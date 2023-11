Calciomercato Roma, prestito annullato: decisione choc

Calciomercato Roma, il futuro di un giocatore è appeso a un filo viste le prestazioni avute nell’ultimo periodo tra alti e bassi

Il ritorno in campo è ormai a un passo con la Roma che corre verso domenica, quando allo Stadio Olimpico arriverà l’Udinese sedicesima in classifica. I friulani arrivano da una fila di quattro pareggi e una vittoria dopo il cambio in panchina, con il Milan che ha subito proprio il cambio di rotta venendo sconfitto al San Siro. L’Atalanta, invece, è riuscita a recuperare con un gol nel recupero altrimenti sarebbe arrivata la sconfitta anche per loro.

Un avversario scomodo, quindi, per i giallorossi che devono stare attenti al club che ha dato segnali di ripresa proprio nelle ultime giornate. Un problema potrebbe essere la stanchezza per le partite giocate dai calciatori in nazionale. In molti, infatti, sono partiti con le rispettive rappresentative e tornano nella Capitale in questi giorni per allenarsi con il gruppo in vista della tredicesima giornata.

Chi non ci sarà è di sicuro Chris Smalling ancora alle prese con l’infortunio al tendine del flessore che lo sta tenendo fuori dal primo settembre. Da quel giorno, infatti, Mourinho sta rinunciando a lui e ormai ha finito la pazienza per aspettarlo, con il rientro che sembra destinato ad esserci nel 2024. Neanche i tentativi di ritorno con il gruppo di fine ottobre e la modifica della terapia conservativa lo ha aiutato a recuperare.

Calciomercato Roma, clamoroso Sanches: c’è l’ipotesi della restituzione

Chi è in dubbio per la partita è Renato Sanches, che come riporta Leggo dovrebbe rientrare tra i convocati, ma senza scendere in campo. Negli ultimi giorni ha accusato un affaticamento muscolare e non riuscirà ad essere al meglio in vista della partita di domenica.

Proprio per questo motivo, i dubbi sul suo conto aumentano con le critiche verso il suo acquisto che continuano ad accumularsi. Nel mirino c’è proprio la tenuta fisica dell’ex Paris Saint-Germain che aveva svolto un tipo di allenamento speciale con lo staff medico della Roma proprio per tornare al meglio. L’ennesimo stop, però, ha gettato nuovi dubbi su di lui con la clamorosa ipotesi di una possibile interruzione del prestito e restituzione a gennaio, quando verrà valutato.