Calciomercato Roma, sfida e via libera Pinto: effetto domino in Premier

Calciomercato Roma, sfida in Premier League e nuovo avviso a Tiago Pinto: ecco cosa può cambiare per il via libera.

Tante questioni stanno generando nobili attenzioni in casa Roma, dove è possibile registrare in questa fase una certa consapevolezza rispetto alla necessità di dover affrontare plurimi aspetti nel corso del futuro prossimo. Le situazioni contrattuali di diversi tesserati, Mourinho in primis, sono ormai aspetti all’ordine del giorno da un punto di vista mediatico ma, almeno per ora, scarsamente considerati e valutati ai piani alti di Trigoria, dai quali non paiono in questo momento arrivare segnali chiari circa le decisioni finali sulla posizione dell’allenatore o di chi, come lui, sia a pochi mesi dalla scadenza.

Come noto, oltre a Spinazzola e Rui Patricio, anche Tiago Pinto risulta attualmente legato alla società capitolina fino al prossimo giugno, quando, stando alle condizioni attuali, potrebbe lasciare una Roma che pare, comunque, intenzionata ad andare incontro a non pochi cambiamenti nel prossimo futuro, al fine di catalizzare o rinnovare un ciclo iniziato con Mourinho e che i Friedkin parrebbero voler proseguire sempre con il fine ultimo della crescita e l’espansione del mondo giallorosso tutto, da un punto di vista sportivo e non solo.

Calciomercato Roma, anche il Manchester United su Branthwaite

La corrente stagione, però, ha ancora tanto da offrire e, al netto dell’importanza delle questioni su citate, che meriteranno approfondimenti di non trascurabile importanza già nelle prossime settimane, bisognerà comunque restare attenti e concentrati su un percorso nel quale provare a raggiungere i diversi obiettivi per i quali i giallorossi, dopo gli stenti iniziali, paiono comunque in corsa.

Il calciomercato invernale, poi, potrebbe rappresentare un momento cruciale ai fini del miglioramento della rosa da consegnare a Mourinho per la seconda parentesi di questo campionato, in vista della quale Pinto e colleghi paiono essere concentrati soprattutto sul rinforzo delle retrovie. Rimaste prive per troppo tempo di Chris Smalling e destinate a dover fare i conti anche con l’assenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, potrebbero prossimamente essere rinforzate da un nuovo approdo.

I nomi fin qui accostati sono quelli ben noti di Dier, Chalobah o Kiwior, ai quali è possibile certamente aggiungerne degli altri, con la consapevolezza che fattori determinanti potrebbero essere anche incastri e dinamiche a livello europeo. In particolar modo, non sfugga quanto riferito da TeamTalk, a detta dei quali anche il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Branthwaite, gradito anche in casa Roma ma seguito anche dal Tottenham. Inutile dire che un approdo del difensore dell’Everton tra le fila Spurs aumenterebbe ancora di più le possibilità di veder partite Dier a gennaio.