Conte vuota il sacco: annuncio UFFICIALE sul ritorno in panchina

Le parole di Antonio Conte non sono passate di certo inosservate. Il tecnico salentino continua a far parlare di sé: di seguito l’ultimo annuncio.

Accostato a diversi club italiani, Antonio Conte continua a calamitare in maniera importante rumours ed indiscrezioni. Il suo futuro, del resto, non è stato ancora sciolto in maniera definitiva e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Sondato in tempi e in modi diversi dal Napoli che, però, non è riuscito a chiudere positivamente l’operazione, il profilo dell’ex commissario tecnico della Nazionale farebbe gola anche alla Roma, che però fino a questo momento non hanno affondato il colpo. In casa giallorossa il tema riguardante la possibile permanenza di José Mourinho all’ombra della Capitale sarà affrontato (eventualmente) nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo i segnali di apprezzamento lanciati da Conte all’ipotesi di lavorare un giorno in una piazza calorosa come quella di Roma non sono passati sotto silenzio. Tuttavia, il rebus Conte è un dilemma ancora tutto da sciogliere e le dichiarazioni rilasciate dall’ex allenatore del Tottenham quest’oggi ne sono una testimonianza inequivocabile.

Calciomercato Roma, Conte-Juventus: “I matrimoni si fanno sempre in due”

Ospite a Lecce nel corso di Laurea in Scienze Motorie e dello Sport, infatti, Antonio Conte ha toccato vari argomenti nel corso del suo intervento, come riferito dal ‘Corriere del Mezzogiorno’.

Tra questi, impossibile non menzionare la chiosa con la quale Conte ha risposto alla domanda legata ad un suo possibile ritorno alla Juventus: “I matrimoni si fanno sempre in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti in un’altra circostanza. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi intorno per ampliare le mie conoscenze. Nel caso in cui dovesse capitare qualcosa di importante, che mi dia le emozioni di cui ho bisogno, certamente tornerò a lavorare”.