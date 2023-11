Roma, annuncio UFFICIALE: che regalo ai tifosi

Roma, è arrivato il comunicato con cui la società ha deciso di sorprendere i propri sostenitori con un’iniziativa molto interessante

La Roma è sempre stata una società attenta ai suoi tifosi e ai modi migliori e innovativi per interagire con loro. Sono state tante le iniziative della società per cercare di offrire un servizio che possa abbracciare anche altri ambiti al di fuori di quello del calcio. L’obiettivo, infatti, è quello di andare a coinvolgere sempre più persone intorno alla squadra che negli ultimi anni si è fatta notare molto.

L’ultima iniziativa della Roma e che dovrebbe andare in scena domenica contro l’Udinese, è la collaborazione con Philip Colbert. Artista britannico classe 1979, è considerato “il figlioccio di Andy Warhol” padre della Pop art, uno dei movimenti artistici più importanti dello scorso secolo. Insieme a lui, la società della Capitale ha deciso di dare vita a una collaborazione particolare.

In vista di domenica, i giallorossi scenderanno con i numeri di maglia che avranno una trama special disegnata proprio dall’artista. Le sue installazioni sono apparse anche nelle strade della Capitale qualche anno fa e proprio in vista del suo ritorno la Roma ha deciso di collaborare con lui.

Roma, quanti sconti per il Black Friday: in vendita anche i biglietti per le partite con Verona e Genoa

In questa settimana in tutto il mondo ci sono gli sconti per il Black Friday, vero e proprio movimento commerciale nato negli States. Per cercare di guadagnare, i commercianti avevano messo in vendita i loro prodotti a prezzo scontato e così stanno facendo tutti.

Anche la Roma non si è tirata indietro da questa moda particolaree ha deciso di fare un doppio regalo ai tifosi. Sul profilo Amazon della società sarà possibile acquistare diversi prodotti a un prezzo più basso rispetto a quello di listino. Inoltre, sul sito ufficiale dei giallorossi sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Verona del 21 gennaio e per Roma-Genoa del 19 maggio (data e orario da confermare). Per queste due gare i biglietti sono al 50%. Inoltre, c’è anche la possibilità di acquistare il Pack Inter con il 30% di sconto, un mini abbonamento per la zona Hospitality in Tribuna Tevere che comprende 6 partite tra dicembre e marzo.