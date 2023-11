Marcos Leonardo tra Roma e aste europee, l’offerta giallorossa è stata gradita dal Santos: si chiude a gennaio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Uno dei nomi più caldi e stimolanti dell’ultima campagna acquisti è stato certamente quello di Marcos Leonardo, distintosi per un’attenzione mediatica che, soprattutto sul finire di luglio, aveva generato nobilissimi attenzioni nel nostro campionato e non solo. Il gioiellino brasiliano si era distinto già nella passata stagione per un rendimento più che nobile, finendo all’interno dei talenti più importanti del calcio sudamericano e di un Santos che già la scorsa estate ha deciso di cedere diversi dei suoi elementi più pregiati.

Proprio quest’ultimo aspetto, unitamente a scenari interni al mondo bianconero, è risultato alla fine decisivo per ostacolare il nulla osta al trasferimento di Marcos Leonardo alla Roma, coronando il desiderio del giocatore di approdare in Europa e assecondando, al contempo, l’anelito all’ingaggio del centravanti che per tutta la scorsa estate aveva rappresentato il filo rosso delle scelte e delle ponderazioni di Tiago Pinto. Come si ricorderà, quest’ultimo si è distinto a fine agosto per la firma sorprendente quanto importante di Romelu Lukaku, coronando così un mercato che ha comunque sulla carta permesso di registrare degli upgrade rispetto al passato.

Prezzo fissato per Marcos Leonardo, il Santos ha deciso: offerta ‘stile’ Roma

Molto importante, adesso, sarà la gestione delle idee e delle risorse durante il calciomercato invernale, quando ai piani alti di Trigoria si cercherà una soluzione soprattutto per la regione difensiva, laddove non poche defezioni sono fin qui emerse. Il nome di Marcos Leonardo, però, anche in una fase così delicata e costringente la Roma ad attenzionare altri scenari, non è stato del tutto depennato dal taccuino giallorosso.

Particolare attenzione meritano su tale fronte gli ultimi aggiornamenti di 90min.com, che riferiscono di una presenza ancora vivida della Roma sul giocatore, sul quale si registra però soprattutto l’ingerenza di Newcastle e Real Madrid. Il Santos intende dal proprio canto rispettare la promessa fatta al proprio giocatore di cederlo a gennaio, dopo la mancata partenza della scorsa estate. Stando a quanto si legge, le tre squadre su citate restano le maggiormente interessate e sono ben consapevoli di dover spendere una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, ritenuta congrua per la cessione.

L’aspetto economico, infatti, parrebbe ormai non rappresentare più un tabù: come si può leggere, infatti, il Santos ritiene giusta la valutazione fatta dalla Roma in estate ed è pronto a dire di sì a chi riuscirà a pareggiare per struttura e cifre la proposta dei giallorossi di qualche mese fa, quando da Trigoria venne recapitata un’offerta di 13 milioni di euro, con bonus che garantiscano poi l’arrivo complessivo ad una somma di 18 milioni.