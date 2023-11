Titolarissimo sotto attacco: “Il problema della Roma è lui”

Titolarissimo sotto attacco: l’opinionista non ha nessun dubbio e ha messo a focus quello che sarebbe il vero problema della rosa di José Mourinho

Ritorna in campionato, ritorna la Roma, che ospiterà domenica pomeriggio l’Udinese in casa. Una sfida contro un squadra scorbutica, che con il cambio di allenatore è cresciuta, e che cerca ovviamente un risultato positivo. Ma la squadra di Mou ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Per rimanere agganciata al treno Champions League.

Il quarto posto è l’obiettivo della truppa giallorossa, poche discussioni, soprattutto perché la rosa dello Special One – al netto degli infortuni – se la può giocare questa posizione di classifica. Ma torniamo sempre al tema, la costante di questa annata: la mancata possibilità per il portoghese di mandare in campo sempre la migliore formazione possibile. A due giorni dall’appuntamento si iniziano quindi a fare le previsioni di una possibile formazione titolare. E a Radio Radio ha detto la sua Furio Focolari. Che è andato oltre quelle che sono le solite previsioni, individuano quello che secondo lui è il vero problema dei giallorossi.

“Il problema della Roma è Paredes”

“Auspicherei un centrocampo con Pellegrini, Cristante e Bove. Personalmente vedo Paredes come un problema, non come una risorsa”. Un giudizio netto quello di Focolari, visto che l’argentino comunque solamente in poche occasioni è riuscito a fare vedere quello che è capace di fare. E lo ha fatto soprattutto nella vittoriosa trasferta di Cagliari, quando con alcune giocate ha permesso alla Roma di trovare una semplice affermazione soprattutto dopo alcuni giorni difficili.

Vedremo ovviamente quelle che saranno le scelte di Mourinho, che domani tornerà a parlare in conferenza stampa e cercherà anche di sciogliere dei dubbi su quelli che sono gli uomini disponibili.