Zidane al posto di Mourinho, poker capitale: le condizioni per il sì

Zidane al posto di Mourinho, poker capitale e condizioni già dettate per il sì: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se le prossime settimane saranno molto importanti per comprendere le evoluzioni di un campionato che ha ancora tanto da offrire, non vanno ignorate le attuali valutazioni che, anche in casa Roma, sono in questo momento condotte al fine di apparecchiare nel migliore dei modi la campagna acquisti invernale e il modus operandi da seguire per l’apparecchiamento del futuro a gittata più ampia.

Seppur con la consapevolezza che il presente fungerà da sostrato non poco importante per l’evoluzione del campionato e delle conseguenze che quest’ultimo avrà ai fini delle ponderazioni societarie, è giusto evidenziare che in questa fase si sta riflettendo non poco anche su aspetti e fattori che, da tempo, si è compreso essere destinati a divenire punti all’ordine del giorno all’interno del mondo mediatico e societario giallorosso. Parallelamente alla preparazione dei prossimi impegni stagionali, importantissimi sia in campo nazionale che continentale, infatti, ai piani alti di Trigoria, andrà capito che strada intraprendere con la gestione di diverse situazioni contrattuali, di Mourinho e Pinto in primis.

Zidane al posto di Mourinho, il gran ritorno è ancora possibile: poker di richieste al Real

Ambedue accomunati da nazionalità e data di scadenza degli attuali vincoli contrattuali che li legano alla Roma, potrebbero salutare al termine di questo campionato, al netto di una chiusura non ancora definitiva rispetto a scenari di prolungamenti di un matrimonio che ha fin qui permesso ai giallorossi di vivere un felice percorso di crescita, sotto diversi punti di vista.

Le recenti dichiarazioni spese dall’allenatore non hanno del tutto chiuso ad uno scenario di permanenza nella Capitale ma è ovvio che un nome così altisonante, unitamente alla situazione contrattuale su citata, stia da tempo generando grandi attenzioni sia in Europa che in altri continenti, laddove il nome dello Special One, soprattutto alle latitudini arabe, continua a risuonare con non poca veemenza. Proprio sul futuro di Mourinho, importanti aggiornamenti sembrerebbero derivare dagli aggiornamenti de El Nacional.

Stando a quanto riferiscono le penne spagnole, infatti, il portoghese sarebbe ancora nella lista di possibili sostituti di Ancelotti a fine anno, insieme a Xabi Alondo e Zinedine Zidane, un cui clamoroso terzo ritorno al Real Madrid sarebbe tutt’altro che da scartarsi aprioristicamente. Da tale punto di vista, la medesima fonte evidenzia come il francese abbia già avanzato delle richieste a Florentino Perez, chiedendo la conferma di Modric e Kross, unitamente ad ingaggi altisonanti e di cui nella capitale spagnola si parla da tempo. Tra questi, su tutti, Alphonso Davies per la fascia sinistra e Kylian Mbappé per prendere l’eredità di Benzema.