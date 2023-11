Accordo raggiunto: 8 milioni e addio Roma

Calciomercato Roma, operazione praticamente chiusa e prezzo fissato: 8 milioni e addio ai giallorossi.

Ai piani alti di Trigoria, come spesso evidenziato, si è da tempo al lavoro per provare a chiarire diverse delle situazioni contrattuali che, ad oggi, rappresentano motivo di dubbio e interrogazione, soprattutto tra le fila dei tifosi. Da questo punto di vista, la posizione di Mourinho continua ad essere una di quelle in grado di generare le maggiori attenzioni, alla luce di una scadenza ormai prossima e di una volontà cittadina che, per l’ennesima volta, pare essere quasi all’unisono quella di vedere José ancora a lungo nella Capitale.

Cosa succederà da questo punto di vista non sarà certamente semplice capirlo, così come non poche novità potrebbero prossimamente riguardare la posizione di chi, come Tiago Pinto, sia legato al club da un contratto molto simile a quello di José, in termini di scadenze. Stando alle condizioni attuali, infatti, anche il GM potrebbe lasciare la Roma entro il prossimo 30 giugno, quando, ad ogni modo, diverse valutazioni e cambiamenti potrebbero toccare la società dei Friedkin da diversi punti di vista.

Calciomercato Roma, addio Cardoso: 8 milioni e firma con il Betis

L’obiettivo più importante, ad ogni modo, resta quello di mantenere alta la concentrazione sulle questioni di campo, in vista dei prossimi e numerosi impegni che grande valenza potrebbero avere da diversi punti di vista, sportivo e non solo. Se a ciò si aggiunge l’imminenza del calciomercato invernale, poi, è possibile comprendere il motivo per il quale l’attuale parentesi giallorossa sia non poco delicata.

Insieme alle attenzioni rivolte al calcio giocato, infatti, il club sta provando a scorgere i margini di inserimento in scenari e trattative che permettano di plasmare la rosa di Mourinho durante il mese di gennaio, al netto d defezioni e paletti con i quali, anche questa volta, Tiago Pinto e colleghi dovranno fare i conti da un punto di vista finanziario. La questione più vivida resta quella del difensore, rispetto alla quale negli ultimi giorni c’erano stati aggiornamenti relativi soprattutto alle ingerenze del Real Betis.

Il club di Siviglia, infatti, è sulle tracce di due elementi che, in modi e tempi diversi, erano stati accostati ai giallorossi e che avrebbero potuto rappresentare un ritorno di fiamma durante il mese di gennaio. Si tratta di Nacho Fernandez e Malang Sarr, obiettivi di un club che, stando a quanto riferisce El Nacional, ha in questo periodo praticamente chiuso un’altra importante operazione.

Anche in questo caso, l’ingerenza in casa Roma non è nulla, dal momento che anche i giallorossi avevano messo nel mirino il profilo in questione, destinato ad essere allenato da Pellegrini nei prossimi mesi. Ci riferiamo a Johnny Cardoso, centrocampista dell’Internacional fortemente seguita dagli scout spagnoli e volutissimo da Pellegrini per rinforzare la regione centrale di campo. L’operazione si chiuderà sugli 8 milioni di euro.