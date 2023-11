Addio dopo quattro mesi: ha in mente solo la Roma

Addio dopo quattro mesi: arrivano importanti novità sul futuro del calciatore che per il momento ha in testa soltanto una cosa, la Roma

Siamo appena ad un terzo del campionato, eppure i tifosi giallorossi hanno già vissuto tantissimi alti e bassi, che li hanno portati anche a mettere a rischio il proprio posto in Europa, dopo un avvio di campionato in cui la squadra ha faticato e non poco a trovare la forma migliore, e nel quale sono arrivate diverse sconfitte, tra cui alcune pesanti come quelle di Genova ed in casa contro il Milan.

Mourinho era stato bravissimo a far ritrovare le giuste motivazioni ai suoi uomini, aiutato dalle prestazioni di uno straripante Romelu Lukaku, che si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle a suon di gol ed eccellenti prestazioni. Adesso la Roma si trova momentaneamente al settimo posto in Serie A, ma grazie ai risultati maturati oggi in caso di vittoria contro l’Udinese farebbe un balzo in quinta posizione, rimanendo in scia del Napoli, che oggi ha battuto l’Atalanta a Bergamo.

Importanti novità arrivano sul fronte mercato, dove dopo soli quattro mesi potrebbe essere già arrivato il tempo dei saluti per il calciatore, che adesso ha in mente solo la Roma.

Addio dopo quattro mesi: vuole solo la Roma

Come sempre Pinto dovrà essere molto abile a cercare le migliori soluzioni possibili per la Roma di Mourinho, rispettando sempre i tanti limiti delle casse societarie, che lasciano poca manovra al gm per agire sul mercato. Nonostante questo è riuscito negli anni a portare non solo un buon numero di calciatori nella capitale, ma anche a convincere nomi altisonanti a sposare la causa giallorossa.

Il primo esempio fu José Mourinho, seguito poi da Paulo Dybala e Romelu Lukaku, in particolare sui calciatori si è vista la bravura di Pinto, che è stato bravo a farsi trovare pronto in un momento incerto delle loro carriere. Un nome meno altisonante, ma che sta decisamente rendendo al di sopra delle aspettative è Sardar Azmoun, che ha sempre risposto bene quando chiamato in causa dall’allenatore.

Nella giornata di oggi il suo nome era stato accostato al Bologna di Thiago Motta, ma come riporta IlRomanista il futuro dell’iraniano potrebbe essere ancora nella capitale. Il suo entourage avrebbe infatti già smentito una possibile cessione a gennaio ed il calciatore è concentrato solo ed esclusivamente sul suo futuro a Roma, nel quale dovrà convincere società e allenatore a puntare ancora su di lui.