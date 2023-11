Addio Roma, firma fino al 2027: contratto già pronto

Calciomercato Roma, accordo trovato e firma fino al 2027: si fa tutto nelle prossime ore. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti e questioni hanno fin qui generato le nobili attenzioni degli addetti ai lavori giallorossi, consapevoli di trovarsi in una fase delicata quanto importante per l’apparecchiamento dei prossimi scenari relativi al mondo Roma. Come noto, da un lato c’è grande attenzione nei confronti delle questioni di campo, rispetto alle quali Mourinho e i propri giocatori dovranno mantenere più che vigile l’attenzione, al fine ultimo di dare continuità al buon momento antecedente alla sosta e chiosare nel migliore dei modi un girone europeo che, anche dopo la delusione di Praga, non ha ancora dato del tutto la sentenza definitiva.

Parallelamente al lavoro di campo, come più volte specificato, in quel di Trigoria si cercherà di comprendere in che modo lavorare per approfondire i tanti scenari di mercato che non poca attenzione, già ora, stanno generando all’interno di un club consapevole di dover provare a intervenire per migliorare la rosa in vista della seconda metà della stagione. Parallelamente alle attese da parte dei tifosi e alle grandi attenzioni mediatiche circa eventuali novità sulla posizione di Mourinho o Tiago Pinto, dunque, non meno importanza è in questa fase rivolta anche alle possibili decisioni da prendere durante il mese di gennaio.

Calciomercato Roma, i Rangers blindano McCausland: 48 ore per la firma sul rinnovo

Da questo punto di vista, gli aspetti più caldi hanno ovviamente interessato la questione relativa alla ricerca di un degno rinforzo in difesa, finalizzato ad aumentare le risorse della squadra in una zona di campo che, Kumbulla a parte, ha dovuto fare anche i conti con l’inatteso forfait di Chris Smalling. Se è questo il terreno nel quale Pinto e adepti si stanno muovendo con urgenza, però, tante altre vicende di mercato non sono fino a questo momento state in alcun modo ignorate.

L’attenzione della Roma, come emerso chiaramente in questi anni, è sempre rivolta alla crescita del brand e alla sanità finanziaria della società, con un modus operandi che, seppur distintosi soprattutto per ingaggi di profili altisonanti come Dybala o Lukaku, non ha mai distolto l’attenzione da profili più giovani e prelevabili alle giuste condizioni economiche. In tale ottica, dunque, gli aggiornamenti di questi giorni avevano permesso di registrare una certa attenzione anche nei confronti dell’esterno dei Rangers, Ross McCausland, monitorato anche dall’Atalanta.

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, però, il campioncino nordirlandese è destinato a rimanere ancora nel club scozzese, con il quale ha da poco deciso di firmare un nuovo contratto che lo porterà ad estendere la scadenza contrattuale al 2027. Nelle prossime 24-48 ore, dunque, dovrebbe avvenire la sottoscrizione dell’accordo, allungando di tre anni un contratto che lo vedeva legato ai Rangers fino al 2024, e che stava acuendo in questo modo le già importanti attenzioni ricevute per le qualità palesate da McCausland fino a questo momento.