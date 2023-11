Calciomercato Roma, nuovo prestito per l’attaccante: lo vogliono a gennaio

Calciomercato Roma, i rossoblù hanno intenzione di prendere un giocatore di Pinto a gennaio in vista del calciomercato invernale

Gennaio è sempre più vicino e tutte le squadre stanno cercando i migliori affari che il calciomercato può offrire per migliorare la propria rosa. Anche la Roma sta scandagliando il panorama da diverso tempo per individuare i rinforzi adatti per andare a colmare le lacune individuate da Mourinho nella propria rosa. Dall’inizio della stagione a oggi, infatti, i problemi sono stati diversi, ma sopra a tutti c’è quello degli infortuni.

Non è un nuovo acquisto che risolve la tenuta fisica dei giocatori, ma può aiutare lo Special One a far fronte alle emergenze che si sono create in questi mesi. Quella più importante riguarda di sicuro la difesa, dove Chris Smalling ha creato più dubbi che certezze in un reparto fondamentale per Mourinho. L’inglese, infatti, manca da inizio settembre e sembra destinato a tornare nel 2024. La buona notizia, per le retrovie può essere il ritorno di Marash Kumbulla, out da maggio scorso per un infortunio al ginocchio.

Molto importanti in ottica di gennaio non sono solo gli acquisti, ma anche le cessioni visti i tanti paletti che la Uefa ha imposto alla squadra per il rispetto del Fair Play Finanziario. Un incentivo in più a rispettarlo potrebbe essere la punizione data all’Everton, che si è visto togliere 10 punti in meno.

Calciomercato Roma, il Bologna vuole Azmoun: Di Vaio studia il prestito

I giocatori della Roma che vorrebbero anche le altre squadre sono diversi e di sicuro gli interessi per i titolari non si sono mai affievoliti nonostante siano incedibili. Negli ultimi giorni, però, anche una delle riserve è finita nel mirino di un club che gioca in Serie A.

Si tratta di Sardar Azmoun, attaccante iraniano arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen. L’ex Zenit fino ad ora non ha giocato molto e ha dimostrato buone qualità nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce c’è il Bologna che è vicina a cedere Van Hooijdonk che vuole giocare più minuti. L’ipotesi dei rossoblù è quella di prendere Azmoun in prestito con l’affare che è possibile visto che il regolamento permette di passare per tre club in una stagione giocando, però, ufficialmente solo per due. Intanto Thiago Motta fissa i paletti per tutelare Zirkzee che nella sua mente è titolare indiscutibile e non deve essere messo in discussione da nuovi innesti.