Calciomercato Roma, scambio a gennaio con la Juve

Calciomercato Roma, scambio a gennaio con la Juventus, la Roma potrebbe mettere sul piatto il cartellino. Ecco con chi si potrebbe fare

Si parla già di gennaio, com’è giusto che sia ovviamente, visto che ormai il mese nel quale si riaprirà il calciomercato è davvero dietro l’angolo. E la Roma qualche innesto lo dovrà fare, soprattutto in difesa, dove Mou ha decisamente la coperta corta. Di Smalling non si hanno notizia, Ndicka partirà per la Coppa d’Africa mentre Kumbulla che rientrerà dall’infortunio al ginocchio avrà bisogno di qualche mese per sistemarsi bene.

Ma non solo, c’è la sensazione visto che sono pochi quelli che convincono, che ci possa essere anche qualche innesto su una delle due corsie esterne. In questo specifico caso, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.com, la società giallorossa potrebbe intavolare una trattativa con la Juventus per uno scambio. E andiamo a vedere quelle che sono le pedine che si potrebbero muovere.

Calciomercato Roma, lo scambio con Weah

In casa giallorossa dopo un anno dai fatti di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Karsdorp è ancora in rosa. Ma gioca poco e non è detto che a gennaio non possa partire. Uno strappo che forse non si è nemmeno ricucito del tutto con Mou che lo utilizza con il contagocce. Un addio ci potrebbe stare con lo scambio, tant’è che si parla anche di Weah come possibile nome da chiedere alla Juventus, visto che è stato superato da McKennie nelle gerarchie.

La formula, si legge ancora, potrebbe essere quelle del prestito per sei mesi con diritto di riscatto a cifre stabilite. Insomma, un esterno per un esterno che hanno però sicuramente delle caratteristiche diverse. Weah è molto più offensivo di Karsdorp è sicuramente la Roma uno che attacca di più non ce lo ha in rosa, almeno a destra. Potrebbe essere una soluzione. Vedremo.