Grave infortunio e tre mesi di stop: acquisto anticipato, Tiago Pinto sotto assedio

Calciomercato Roma, il general manager giallorosso può perdere uno dei suoi obiettivi presenti nella lista dei prossimi innesti

Tra poche settimane si avvicina il calciomercato invernale, con Tiago Pinto che ha intenzione di migliorare la difesa della Roma a causa degli infortuni che hanno fatto scattare lo stato di emergenza. La situazione attuale non permette a José Mourinho di stare tranquillo, visto che in caso di stop di uno dei centrali si troverebbe obbligato a schierare Cristante in mezzo alla difesa, e così il general manager si sta attivando.

I nomi nel mirino sono diversi e servono per andare a sostituire Chris Smalling, assente dal primo settembre a causa di un’infiammazione cronica al tendine del flessore. Questa non sembra passare molto presto e lo costringerà a tornare solo nel 2024. La modifica della terapia conservativa dopo il consulto a Londra, che serviva per farlo tornare dopo questa sosta, non ha dato i suoi frutti e lo Special One lo sta ancora aspettando.

I nomi in lista sono diversi e la maggior parte di loro provengono dalla Premier League. Il più caldo di tutti è quello di Eric Dier, in uscita dal Tottenham nonostante l’infortuni di Van de Ven. Oltre all’ex Sporting Lisbona, che Mourinho conosce bene, è salito anche il nome di Jakub Kiwior dell’Arsenal.

Calciomercato Roma, il Nottingham Forrest perde Awoniyi: assalto a Marcos Leonardo

Non solo nomi per la difesa, però, perché Pinto si è mosso in estate anche per rinforzare l’attacco prima degli arrivi di Sardar Azmoun e Romelu Lukaku e dopo ha mantenuto vivo l’interesse sul calciatore che è considerato un vero e proprio talento in Brasile.

Si tratta di Marcos Leonardo, che era vicino a vestire la maglia giallorossa, ma poi il Santos ha bloccato la trattativa perché a un passo dalla retrocessione. Come riporta nottinghampost.com, il giocatore è tornato nel mirino del Nottingham Forrest che ha intenzione di prenderlo a gennaio. La miccia che ha riacceso l’interesse del club del Regno Unito è stato l’infortunio di Awoniyi, che resterà fuori per tre mesi a causa di un problema all’inguine. Per sostituirlo i biancorossi hanno messo diversi nomi nel mirino, tra cui quello del brasiliano, anche se il più caldo è quello di Guirassy dello Stoccarda, che potrebbe partire per 17 milioni di sterline.