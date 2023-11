La giornata di campionato parte col botto: caos stipendi e penalizzazione UFFICIALE

Penalizzazione decisa per il club che non ha rispettato i pagamenti dei propri giocatori alla vigilia della partita di campionato

Nel mondo del calcio gli illeciti che i club e i calciatori possono commettere sono molti. Nell’ultimo periodo è finita sotto il dominio dell’opinione pubblica la vicenda del calcio scommesse che ha visto protagonisti Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. I due sono stati squalificati per circa un anno e torneranno a giocare solo nella prossima stagione, non prima di aver svolto un periodo di recupero per superare la loro ludopatia.

Ai calciatori non è vietato giocare d’azzardo, come ha dimostrato anche il caso Zaniolo che era stato indicato come uno dei responsabili. L’ex attaccante della Roma ora all’Aston Villa ha ammesso di aver scommesso, ma solo su poker online e black jack. Un’azione che non sarebbe illegale se solo non fosse avvenuta su siti non riconosciuti dallo stato.

Negli anni passati, poi, la Juventus è stata nell’occhio del ciclone a causa di diverse inchieste che hanno fatto luce sula condotta dei dirigenti e della società. Queste hanno causato la dimissione in blocco di tutto il vecchio Consiglio di Amministrazione, con Agnelli che ha lasciato la guida del club. Nel mirino degli inquirenti c’erano sia le plusvalenze fittizie, create ad hoc per cercare di far quadrare il bilancio, si la manovra stipendi.

Penalizzazione ufficiale: l’Imolese perde un punto

Proprio questa è costata alla Juventus dodici punti in classifica e la conseguente esclusione dalle coppe europee, con la Roma che ha tagliato fuori i bianconeri dalla corsa alle competizioni Uefa. Il pagamento degli stipendi durante il periodo Covid era stato momentaneamente sospeso e rimandato, ma così non è stato.

Sempre il pagamento degli stipendi è costato a un’altra squadra italiana una penalizzazione ufficiale. Si tratta dell’Imolese che, secondo quanto riporta Quotidiano Sportivo, ha visto il proprio bottino diminuire di un punto. La causa è stato il mancato pagamento degli stipendi di giugno ai giocatori che stanno continuando senza aver ricevuto quella mensilità. Il pagamento degli emolumenti è trattato con molta severità dalle regole del calcio italiano e ogni strappo è punito duramente.