Probabili formazioni Roma-Udinese: Mourinho rivoluziona il centrocampo

Probabili formazioni Roma Udinese: le possibili scelte di José Mourinho e Gabriele Cioffi per la sfida dell’Olimpico

È la vigilia della sfida dell’Olimpico tra Roma e Udinese, match che sancisce il ritorno in campo dei giallorossi dopo la sosta per le nazionali. Durante la pausa alcuni dei calciatori allenati da José Mourinho hanno brillato, dimostrando una grande forma fisica, e non solo per la quantità di partite ravvicinate, ma anche per qualità.

Su tutti spicca ancora una volta Romelu Lukaku, che con il Belgio si dimostra ancora uno dei migliori finalizzatori in Europa, segnando la bellezza di quattro gol in soli venti minuti del primo tempo. Lo Special One quindi molto probabilmente si affiderà ancora a lui per guidare l’avanzata giallorossa, per riuscire a conquistare i punti necessari per rimanere in scia per l’obbiettivo quarto posto.

I risultati di oggi costringono la Roma a dover centrare i tre punti che consentirebbero alla squadra di superare in classifica Atalanta e Fiorentina, che dopo le sconfitte di oggi rimangono entrambe appollaiate a quota 20 punti, ecco le possibili scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Roma-Udinese: bocciatura e rivoluzione a centrocampo

La Roma si trova davanti alla delicata sfida contro l’Udinese in casa che potrebbe consentire alla squadra di trovarsi per la prima volta al quinto posto, a ridosso dell’obbiettivo quarto posto. Per questa partita Mourinho ha deciso di lasciare a casa Renato Sanches, sul quale erano circolate notizie riguardo un infortunio poi smentito dal portoghese.

Questa scelta potrebbe rivoluzionare definitivamente le gerarchie del centrocampo romanista, dopo che l’ex Psg si è dimostrato troppo incostante per quanto riguarda la tenuta fisica, meno per le prestazioni in campo, visto che quando è stato chiamato in causa è spesso riuscito a portare corsa e dinamismo in mezzo al campo.

Al suo posto ancora una volta Paredes in mediana ad affrontare Cristante, mentre potrebbe tornare in campo dal primo minuto Lorenzo Pellegrini, che andrà a supportare il tandem d’attacco composto ancora una volta da Lukaku e Dybala, ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista di questa sfida:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzikc, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. All.: Cioffi