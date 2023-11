Roma-Udinese, UFFICIALE: Mourinho non l’ha convocato

Roma-Udinese, ufficiale: Mourinho non lo convoca per il match di domani pomeriggio all’Olimpico. L’obiettivo diventa l’Europa League

Smalling (Renato Sanches, centrocampista portoghese che non sta bene e che si è fermato già tre volte nel corso di questa stagione. Una situazione incredibile. Non solo qui le parole di Mourinho sulle condizioni del difensore inglese che difficilmente, a quanto pare, vedremo in campo prima del 2024 ), ma un’altra grana per la Roma è quella relativa acentrocampista portoghese che non sta bene e che si è fermato già tre volte nel corso di questa stagione. Una situazione incredibile.

Durante la conferenza stampa prima della gara contro l’Udinese di domani pomeriggio, Mourinho ha parlato anche delle condizioni del connazionale, facendo un doppio annuncio. E andiamo a vedere quello che ha detto.

Roma-Udinese, Sanches in tribuna

“Se mi chiedi ad oggi Renato non è infortunato – ha svelato – ma ha interrotto questo processo di recupero che lo ha fatto allenare con la squadra solamente ieri. Ha bisogno di continuità nel lavoro ma non ce l’ha. Deve cercare di arrivare a giovedì o domenica prossima pronto, perché lavorerà anche lunedì quando i compagni avranno un giorno di riposo. Ma domani non gioca e non va nemmeno in panchina. Non sono matto, se fosse in panchina lo farei giocare perché Renato potenzialmente è un bel giocatore”.

Insomma, mistero svelato per il centrocampista arrivato in prestito dal Psg e che la Roma probabilmente – almeno stando alle ultime voci di mercato – non dovrebbe riscattare alla fine di questa stagione. Un giocatore che, come detto Mourinho, potenzialmente è uno dei migliori in Europa in quel ruolo ma che non riesce ad avere nessuna continuità per via dei molteplici problemi fisici che lo condizionano. Domani quindi non va nemmeno in panchina, l’obiettivo è quello di averlo – si spera – per il Servette o al massimo per l’impegno del prossimo weekend in Serie A.