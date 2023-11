Calciomercato Roma, addio lampo: Tiago Pinto stravolge i piani

La doppia alternativa non lascia spazio a repliche: Roma avvisata, l’offerta è imminente. Come cambiano le strategie dei giallorossi.

L’alveo rappresentato dai calciatori a parametri zero ha contribuito in maniera importante alla strutturazione della nuova Roma. Stringenti necessità economiche hanno imposto valutazioni volte al ridimensionamento dei costi. Allo stesso tempo, il mancato rinnovo di alcuni calciatori in scadenza sarà una delle tracce da approfondire in casa giallorossa.

A tal proposito, in casa Roma non sono poche le questioni che tengono banco. Tra i “casi” più spinosi figura sicuramente la questione legata a Leonardo Spinazzola. L’ex terzino della Juventus non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024 e salvo dietrofront improvvisi lascerà la Capitale. I dialoghi per il prolungamento sono in alto mare e tanti indizi lasciano presagire che Spinazzola possa chiudere la sua avventura in giallorosso al termine di questa stagione. Del resto ormai da settimane l’area mercato della Roma ha cominciato ad approfondire diversi discorsi per la corsia mancina, pur non avallando ancora una decisione definitiva. Il silenzio assordante sul fronte Spinazzola, però, non è passato inosservato. Cercato da alcuni club sauditi nella scorsa sessione estiva di calciomercato, per il classe ’93 potrebbe aprirsi un’occasione a sorpresa.

Calciomercato Roma, intrigo Spinazzola: il Valencia fiuta il colpo

In quest’ottica è da rimarcare l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna. Stando a quanto evidenziato da todofichajes.com, infatti, sulle tracce di Spinazzola ci sarebbe anche il Valencia. Per rinforzare il pacchetto difensivo, infatti, i “Pipistrelli” avrebbero messo nel mirino proprio il laterale della Roma.

Resta da capire se l’eventuale affondo del club iberico possa materializzarsi a gennaio o, più verosimilmente, a giugno. Un’eventuale cessione di Spinazzola a gennaio porterebbe la Roma ad intervenire per puntellare la corsia mancina, anticipando un colpo ormai messo in cantiere. Tuttavia, il fatto che il contratto dell’esterno scada la prossima estate, impone scelte oculate. La chance di non perdere il calciatore a zero potrebbe spingere i giallorossi a privarsi dell’ex Juventus già a gennaio. Ad ogni modo, fino a questo momento, la situazione resta solo ipotetica. Non sono ancora arrivate offerte concrete. Se ne riparlerà nelle prossime settimane.