Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio: incontro fissato con gli agenti

Calciomercato Roma, agenti in Italia e possibile incontro in questi giorni: il ritorno in Serie A infiamma la campagna acquisti invernale.

Se è vero che tante questioni sono attualmente apertissime in casa Roma, è altrettanto giusto evidenziare che ai piani alti di Trigoria si sta da tempo cercando di capire in che modo intervenire durante la campagna acquisti di gennaio, finalizzata ad apportare delle modifiche qualitative e numeriche allo scacchiere di Mourinho.

Le defezioni e i limiti fin qui palesati dalla squadra da un punto di vista fisico o tecnico, infatti, non possono essere ignorate e, al netto della presenza di tanti altri aspetti da dover attenzionare per il futuro a più ampia gittata, saranno proprio le questioni del mercato invernale ad avere una grande importanza in questa fase.

Proprio mentre si discute sul futuro di Mourinho o dello stesso Tiago Pinto, dirigenza e società, infatti, cercano di comprendere in che modo intervenire durante il mese di gennaio, coniugando l’anelito e la necessità di migliorare la rosa con i limiti finanziari di un club che, soprattutto nelle precedenti estati, ha palesato una certa capacità di intervento, senza farsi troppo ostacolare dai su citati e ben noti paletti di natura economica.

Calciomercato Roma, agenti di Kiwior in Italia: il Milan non lo ha perso di vista

Proprio da tale punto di vista, dunque, sono plurimi i nomi annoverati dal GM portoghese nel proprio taccuino per provare a migliorare la squadra in uno dei reparti apparsi maggiormente in difficoltà in questa prima parentesi stagionale, contraddistinta dalla presenza di importanti margini di crescita ma, al contempo, anche da una serie di limiti strutturali amplificati da alcune sfortune sul piano fisico.

Non casualmente, proprio alla vigilia della sfida contro l’Udinese, lo stesso Mourinho è tornato sulla questione relativa all’infortunio di Smalling, commentando anche le scelte e l’atteggiamento del centrale inglese, ormai lontano dal campo dallo scorso primo settembre. Se si considera poi anche l’imminente assenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, si comprende bene il motivo per il quale un’inattività operativa da questo punto di vista rischierebbe di mettere in seria difficoltà il rendimento della squadra per la seconda parte di stagione.

I profili fin qui accostati alla Roma, dunque, sono stati numerosi e, tra i vari, si è segnalato anche quello di Jakub Kiwior, ex difensore dello Spezia passato all’Arsenal lo scorso anno ma finito nuovamente nel mirino di una Serie A che non lo ha mai perso di vista. Come già noto, sulle sue tracce c’è anche il Milan, circa la cui presenza si è espresso in queste ore Nicolò Schira, ricordando dei vecchi interessi rossoneri per l’ex spezino. Secondo il giornalista, inoltre, nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro tra le parti, sfruttando l’attuale presenza in Italia degli agenti del calciatore.