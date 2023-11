Derby in Serie A per il difensore, Roma avvisata: cambia il prezzo

Calciomercato Roma, altro che 25 milioni: derby in Serie A e nuovo interesse in Bundesliga. Il prezzo si può abbassare, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Dopo l’ennesimo congedo dagli impegni di club per la pausa Nazionale, anche la Roma è pronta a tornare in campo, affrontando nelle prossime ore un banco di prova di non semplice superamento quale l’Udinese, distintasi nelle scorse settimane per la nobile vittoria di San Siro e rappresentante un’insidia da rispettare e affrontare con il massimo dell’attenzione, al fine ultimo di implementare un bottino in campionato che permetta di restare ancorati alla regione vicina alla Champions League.

Le conseguenze economiche di un approdo tra le prime quattro sono certamente ravvisabili negli esempi dell’ultimo lustro, contraddistinto da un mercato sovente bloccato dai paletti finanziari e dall’impossibilità di poter attingere da quel pozzo refrigerante garantito dall’accesso alla massima competizione continentale. Ciò spiega, dunque, il motivo per il quale lo stesso Mourinho, dopo il derby, ha presentato esplicitamente la Champions come l’obiettivo dell’attuale campionato, da provare a raggiungere con consapevolezza nei propri mezzi ma anche consci di defezioni sulle quali lavorare, sia in campo che ai piani alti di Trigoria.

Calciomercato Roma, sfida in Serie A e prezzo in calo per Chalobah

Se il compito di Mourinho e dei suoi uomini, infatti, resta quello di mantenere vivida la concentrazione sugli impegni di campo, Tiago Pinto e colleghi non devono perdere di vista le occasioni di mercato che, dopo Natale, potrebbero essere colte e approfondite per apportare migliorie ad uno scacchiere che necessita di non pochi aggiustamenti.

Proprio mentre il futuro dell’allenatore e del GM risultano essere uno dei motivi di maggiore attenzione, dunque, in quel di Trigoria si riflette sul possibile modus operandi da seguire per corroborare alcune regioni di campo, a partire da quella difensiva. Da tale punto di vista, i recenti interessi nati in diversi campionati europei, unitamente alle parole spese da Mourinho nella giornata di ieri, lasciano intendere come la priorità risulti ad oggi proprio quella di un ingaggio nella regione di campo arretrata.

Da tale punto di vista, dopo gli aggiornamenti della mattinata, non sfuggano le ultime novità rilevate dalle penne dell’Express, relativamente al futuro di Chalobah. Il difensore del Chelsea, finito nel mirino della stessa Roma, è sull’uscio della porta Blues, pronto ad una nuova esperienza lontano dal Nord di Londra. Gli interessi d i Tottenham e Bayern Monaco si sono affievoliti e, stando a quanto si legge sulle colonne britanniche, ciò potrebbe portare i londinesi ad abbassare l’iniziale pretesa di 25 milioni di euro. Al contempo, restano vividi gli interessi di club italiani, in particolar modo di Inter e Milan, oltre che di un Lipsia che, dopo il Borussia Dortmund, sta rappresentando una delle società maggiormente interessate al difensore.