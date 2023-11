Dybala show, esultanza con polemica: ha svelato il motivo

Paulo Dybala torna a segnare e trascina la Roma nella vittoria pesante contro l’Udinese. Ecco la spiegazione dell’esultanza con polemica dopo il vantaggio giallorosso.

Una Joya per gli occhi, Paulo Dybala ritrova la rete con la Roma dopo quasi due mesi di digiuno. L’attaccante argentino è stato decisivo nella pesante vittoria della Roma ai danni dell’Udinese allo stadio Olimpico. Il numero 21 ha prima disegnato un delizioso assist per il vantaggio siglato da Gianluca Mancini, poi è tornato a segnare sotto la Curva Sud. L’esultanza dopo la rete siglata a Silvestri non è sfuggita alle telecamere.

Una prestazione da applausi per Paulo Dybala, nella vittoria per 3-1 della Roma sull’Udinese. La Joya ha cambiato la gara dello stadio Olimpico, con i suoi strappi e la solita qualità tecnica. Dopo aver realizzato l’assist per la rete di Gianluca Mancini, con una pennellata deliziosa sulla testa del centrale, l’argentino ha freddato l’estremo difensore dei friulani al minuto 81esimo. Grazie alla preziosa assistenza di Romelu Lukaku, che si è trasformato in rifinitore per l’occasione, Dybala non ha tremato a tu per tu con Marco Silvestri. In seguito ad aver realizzato la rete del vantaggio la Joya si è rivolto verso le telecamere, mimando il gesto del silenzio.

Roma-Udinese, esultanza con polemica per Dybala: la Joya esce allo scoperto

L’attaccante argentino ha zittito tutti durante l’esultanza in seguito alla rete del 2-1. Ecco cosa ha detto ai microfoni DAZN Paulo Dybala, che ha analizzato la prestazione dei suoi e svelato il motivo dell’esultanza polemica. Dopo la vittoria giallorossa ha così commentato: “Bella serata, la cosa più importante era vincere. Sono 3 punti molto importanti.”

Sull’esultanza in cui ha mimato il gesto dello zittire: “C’è gente che parla troppo senza motivo e loro lo sanno”. La rete di Dybala è stata la numero 4500 della storia della Roma: “Sono venuto qua e cerco di ricambiare l’amore che questa gente mi dà. Vorrei rimanere nella storia del club, ma con un trofeo.” Riguardo l’intesa con Lukaku: “Ci capiamo a vicenda, questo è uno dei segreti. Stiamo trovando un’intesa importante in campo.”