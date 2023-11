HIGLIGHTS E VOTI Roma-Udinese 3-1: Dybala illumina e risolve

HIGLIGHTS E VOTI Roma-Udinese, si è da poco conclusa la partita dell’Olimpico. Ecco i nostri voti per i giocatori giallorossi.

Vince la Roma, nel finale. Con la forza della squadra che ci crede sempre. Un primo tempo giocato bene, un inizio ripresa che invece ha messo in evidenza i soliti problemi dietro. Poi la giocata di Lukaku per Dybala e il gol di El Shaarawy che fa esultare Mourinho insieme ad un raccattapalle. Una bella serata per i giallorossi.

Tutto bene? Sì per il risultato e sì per il ritorno al gol di Dybala che quando vede l’Udinese segna sempre. Meno dietro, nell’occasione della rete dell’Udinese Ndicka e Spinazzola si perdono Thauvin lasciandogli troppo spazio per colpire. Una rete che avrebbe potuto regalare un risultato diverso. C’è da migliorare. Ma per ora va bene così, con i giallorossi che sono a -3 dal Napoli quarto.

Nel secondo tempo l’Udinese entra in campo con un piglio diverso e trova il pari con il colpo di testa di Thauvin, abile a inserirsi in mezzo a Ndicka e Spinazzola e a battere Rui Patricio forse un poco troppo fermo in mezzo ai pali. Poi quando tutto sembrava finito ci pensavo i tre tenori lì davanti: Bove in verticale per Azmoun che tocca di prima intenzione per Lukaku che di tacco illumina per l’inserimento di Dybala che davanti a Silvestri tutto solo col mancino non può sbagliare. Un gol pesantissimo che regala tre punti di platino alla Roma che rimane agganciata al treno Champions League. Poi la chiude El Shaarawy col destro a giro. Bene così. Anche se si può fare di più, senza dubbio.

ROMA (3-5-2-): Rui Patricio 6; Mancini 7, Llorente 6,5, Ndicka 5,5; Karsdorp 6 (77′ Zalewski sv), Cristante 6,5, Paredes 6 (77′ Bove 7), Pellegrini 6 (63′ Azmoun 6), Spinazzola 5 (63′ El Shaarawy 7); Dybala 7 (83′ Kristensen sv), Lukaku 6,5.

