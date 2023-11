Formazioni ufficiali Roma-Udinese: Mou cambia il centrocampo

Formazioni ufficiali Roma-Udinese, ecco le scelte di Mou in vista del match di questa sera contro la squadra di Cioffi. C’è un ritorno dal primo

Un solo risultato: la vittoria. La Roma di Mourinho, dopo le affermazioni di Napoli e Milan di ieri deve solamente prendersi i tre punti se vuole rimanere agganciata al treno della Champions League. E non sarà facile contro una formazione che da quando ha cambiato tecnico ha pure cambiato il suo atteggiamento in campo.

Ovviamente i giallorossi non possono pensare a chi hanno davanti, soprattutto perché la classifica dell’Udinese parla chiaro: non è stato un avvio di stagione ottimale per i friulani e il cambio di tecnico ne è la prova lampante. Servirà una buona prestazione per avere la meglio, e c’è un importante ritorno dal primo minuto in campo, quello di Pellegrini: il capitano è titolare nel solito centrocampo a cinque disegnato da Mourinho.

Formazioni ufficiali Roma-Udinese, le scelte di Mourinho

Tenendo presente anche l’assenza di Renato Sanches, che Mou non ha nemmeno convocato, in mezzo al campo le scelte sono state quasi obbligate. Solita difesa a tre per lo Special One, con Mancini, Llorente e Ndicka. In mezzo al campo Karsdorp e Spinazzola sugli esterni con Cristante, Paredes e appunto il capitano. Davanti spazio a Lukaku e Dybala.

ROMA (3-5-2-): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success.