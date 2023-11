Incassano e ringraziano: brividi Roma, ‘pacchetto’ da 50 milioni

Calciomercato Roma, l’intreccio in attacco indirizzerà in maniera importante le strategia dei giallorossi. Il summit come snodo cruciale dell’operazione.

A poche ore dall’inizio della sfida contro l’Udinese, le attenzioni della Roma di José Mourinho sono inevitabilmente proiettate al match di campionato. Allo stesso tempo, però, i giallorossi ragionano anche sulle possibili mosse di mercato. A tal proposito, le manovre in attacco rappresenteranno sicuramente un passaggio importante.

Chiaramente la maggior parte delle attenzioni giallorosse saranno rivolte alla definizione della questione Lukaku. Con il Chelsea, infatti, andrà ridefinita una nuova operazione. Con un vero e proprio colpo di reni, infatti, la Roma riuscì a chiudere l’affare con il Blues in prestito secco. Un’operazione per certi aspetti clamorosa, che maturò in un frangente nel quale i giallorossi erano riusciti a ritagliarsi una corsia preferenziale anche per Marcos Leonardo. Sebbene avesse raggiunto un accordo di massima con il club paulista, però, la Roma è stato costretta ad inchinarsi al cospetto della volontà del Santos, che per diverse ragioni ha preferito dire di no alla possibile partenza del suo gioiellino. Adesso, però, la situazione è alquanto complessa.

Calciomercato Roma, dal Brasile: il Flamengo non perde di vista Marcos Leonardo, i dettagli

Come prevedibile, le ottime prestazioni fornite dal classe ‘2003 non sono passate inosservate. Sia in patria che in Inghilterra e in Spagna (occhio all’interessamento del Real Madrid), Marcos Leonardo sta facendo parlare di sé. Sondato anche dall’Eintracht Francoforte, l’attaccante brasiliano piace e non poco al Flamengo, che potrebbe affondare il colpo se si verificassero determinate condizioni.

A porre l’accento sulla questione è il portale O Dia. Secondo quanto evidenziato, nel caso in cui dovesse riuscire a cedere Gabriel per circa 30 milioni, il Flamengo potrebbe immediatamente dirottare le sue attenzioni su Marcos Leonardo. Il Santos continua a chiedere 20 milioni di euro per il suo gioiello. La sensazione è che sin dalle prossime settimane qualcosa di concreto potrebbe smuoversi. Il calciatore, come ribadito in diverse circostanze, è intrigato all’idea di sbarcare in Europa in un contesto che potrebbe rivelarsi fondamentale per la sua crescita. Al momento Real Madrid e Newcastle sembrerebbero essere i club maggiormente interessati alla finalizzazione del suo acquisto.

Tuttavia, stando sempre alla fonte sopra citata, qualora non si dovesse sbloccare la trattativa per il passaggio di Marcos Leonardo in Europa, ecco che il Flamengo sarebbe intenzionato a giocarsi le sue carte. A tal proposito, il Flamengo e l’entourage del gioiellino dovrebbero incontro nel corso delle prossime settimane per capire eventuali margini di manovra. Staremo a vedere cosa succederà. La partita è ancora aperta.