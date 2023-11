Un problema a pochi minuti dal match non gli permette di essere in campo. Salta Roma-Udinese. Ecco di chi parliamo

Infortunio dell’ultim’ora, salta Roma-Udinese. E questa volta, fortunatamente, non parliamo di un giocatore della squadra di Mou ma di uno di quello della squadra di Cioffi. Forse il migliore: Roberto Pereyra infatti a pochi minuti dall’inizio del match ha avuto un problema fisico che non gli permette di scendere in campo. Al suo posto, alle spalle di Success, gioca Thauvin.

Il francese ha solamente fatto un gol in questo campionato e prendere in questo modo il posto di uno dei compagni più importanti non è per nulla facile. Ma sicuramente è un problema in meno per Mou che anche ieri in conferenza stampa aveva parlato del giocatore che era rimasto senza contratto e che all’inizio del campionato era tornato in Friuli.

Infortunio per Pereyra, salta la sfida dell’Olimpico

C’è stato infatti un momento in cui l’Udinese non stava consegnando la formazione ufficiale. E il motivo è stato appunto questo: l’infortunio al suo migliore giocatore.