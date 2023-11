La Juventus paga la clausola: mazzata Roma, è finita

Calciomercato Roma, la decisione della Juventus chiude le porte alle residue velleità di mettere le mani sul gioiellino. Fase di svolta nella trattativa.

Nel 3-5-2 con il quale José Mourinho ha ormai da tempo ridisegnato la sua Roma, la spinta propulsiva dagli esterni rappresenta sicuramente uno dei tempi più importanti per gli equilibri dello scacchiere tattico giallorosso.

Ed effettivamente sia per la fascia destra che per la corsia mancina si potrebbero porre le premesse per un vero e proprio restyling. Con il futuro di Celik ancora tutto da scrivere e l‘enigma Spinazzola da decifrare, si preannunciano decisioni importanti in un senso o nell’altro. Il rinnovo dell’ex laterale della Juventus al momento non è considerata una priorità per l’area mercato giallorossa, tutt’altro. I dialoghi per il prolungamento del contratto sono sostanzialmente in alto mare e per adesso le chances di una partenza di Spinazzola sono superiori rispetto a quelle di una sua eventuale permanenza nella Capitale. Anche per questo – ormai da diverso tempo – in orbita Roma gravitano diversi profili per le fasce.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: sprint Juventus per Barco

Uno dei nomi accostati alla Roma, ad esempio, è quello di Valentin Barco. In realtà i giallorossi non hanno mai avanzato alcun tipo di proposte per il gioiello argentino classe 2004, limitandosi a tastare il terreno in maniera esplorativa. Seguito con interesse anche dalla Juventus, il giovane terzino mancino del Boca Juniors potrebbe alla fine sbarcare in Serie A.

Secondo quanto evidenziato da okfichajes.com, infatti, i bianconeri sarebbero intenzionati ad affondare il colpo e provare a strappare Barco alla concorrenza. L’area mercato della Juventus non sarebbe affatto recalcitrante all’idea di acquistare il calciatore versando nelle casse del club argentino l’importo della clausola rescissoria, che si attesta sui 10 milioni di dollari. In passato spada di Damocle della compagine di Allegri, la spinta propulsiva delle fasce si sta rivelando un’arma tattica di fondamentale importanza per gli automatismi della Vecchia Signora. Motivo per il quale Giuntoli vorrebbe compiere un altro sforzo, chiudendo in tempi brevi la pratica per Barca. Ricordiamo che il calciatore è oggetto del desiderio anche di diversi club della Premier (Manchester City in testa) e del Real Madrid.