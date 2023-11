Lesione del legamento: UFFICIALE, salta la Roma

Lesione del legamento, dopo il tremendo infortunio il calciatore starà fermo ai box per diverso tempo e salterà anche la Roma

Nella giornata di ieri le squadre sono scese di nuovo in campo le squadre di Serie A per i match validi per la tredicesima giornata. Una settimana che può rivelarsi positiva per la Roma di José Mourinho, che visti i risultati maturati in campo ha la possibilità di scavalcare due delle dirette pretendenti per un posto in Champions.

Atalanta e Fiorentina sono uscite sconfitte rispettivamente contro Napoli e Milan, con i rossoneri che hanno anche fatto esordire il quindicenne Camarda, più giovane calciatore a esordire in Serie A. Questo obbliga i giallorossi a centrare la vittoria in casa contro l’Udinese per cercare di rimanere in scia del Napoli e provare a conquistare il posto in Champions League.

Nel frattempo arrivano “buone notizie” proprio per la Roma, con il calciatore che sarà costretto a saltare la sfida contro la formazione capitolina a causa di un gravissimo infortunio che lo terrà lontano per molto tempo dal rettangolo di gioco.

Lesione del legamento: costretto al forfait contro la Roma

La tredicesima giornata di Serie A sarà ricordata a lungo per l’esordio del giovane Francesco Camarda, che calpestando a neanche 16 anni il prato di San Siro diventa il più giovane esordiente della storia della Serie A, dopo aver distrutto ogni tipo di record con le giovanili rossonere.

È anche la giornata in cui è stato messo in discussione Maurizio Sarri, che dopo la sconfitta contro la Salernitana ha dichiarato che in caso fosse lui il problema lascerebbe immediatamente il posto. Infine il Napoli, che esce vittorioso alla prima in panchina di Walter Mazzarri, seppur con qualche rimpianto.

La partita di ieri infatti è stata caratterizzata anche dal temendo infortunio di Olivera, per il quale gli esami a Villa Stuart hanno evidenziato la lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, che lo costringerà a saltare anche la partita contro la Roma, ecco il comunicato della società partenopea:

“Mathias Olivera, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”