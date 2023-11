Bomba Conte: “Ha trovato l’accordo”

Bomba Antonio Conte, secondo le ultime informazioni arrivate il tecnico ha già trovato l’accordo con il suo nuovo club. Un ritorno clamoroso

Antonio Conte sarà il prossimo allenatore della Juventus. L’annuncio è arrivato da Radio Radio, tramite un post su X del direttore editoriale Ilario Di Giovambattista, che ha spiegato che il salentino sarà il nuovo allenatore dei bianconeri nella stagione 2024-25, quindi con tanti saluti ad Allegri.

Una notizia che tocca, evidentemente, anche la Roma, visto che il pugliese è stato accostato con insistenza ai giallorossi nel caso Mourinho non dovesse rimanere dentro Trigoria. Come sappiamo lo Special One ha un contratto in scadenza alla fine dell’anno e di contatti per il prolungamento dell’accordo non ne sono arrivati, almeno per ora. Può succedere di tutto ovviamente da qui a prossimi mesi, anche se la deadline, o almeno quella che raccontano in molti e che dovrebbe essere al massimo entro il prossimo mese di febbraio, si avvicina.

Conte alla Juventus, trovato l’accordo

In una recente intervista televisiva Conte ha parlato di come gli piacerebbe lavorare in una piazza come Roma. Poi più recentemente ha parlato della Juventus – “i matrimoni si fanno in due” ha detto – e allora ecco che da quel momento le voci si sono raddoppiate su quello che potrebbe essere un ritorno in bianconero. Fino all’annuncio arrivato pochi minuti fa.

Vedremo se i fatti confermeranno tutto questo, e vedremo soprattutto – che poi è quello che interessa ai tifosi della Roma – come il club guidato dai Friedkin si muoverà con Mourinho. Che la piazza giallorossa, e questo è abbastanza evidente, vorrebbe a vita. Mentre la società sta facendo quelle che sono le proprie valutazioni sul fututo dello Special One. E tutti sono in attesa di una notizia ufficiale. Mou, dal suo canto, i segnali li sta mandando e li ha mandati.