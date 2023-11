Calciomercato Roma, doppio intreccio col Real Madrid

Calciomercato Roma, intreccio doppio con il Real Madrid che si potrebbe verificare nei prossimi mesi. La ricostruzione dopo le parole di Ancelotti

La mezza benedizione l’ha data Carlo Ancelotti stesso. E adesso le notizie che arrivano dalla Spagna, a quanto pare, confermano quello che potrebbe essere un interesse del Real Madrid verso un allenatore che potrebbe prendere il posto del tecnico italiano alla fine di questa stagione, quando l’azzurro potrebbe lasciare la panchina madrilena per andare a prendersi quella della nazionale brasiliana.

Un doppio intreccio con la Roma. Sì, perché il primo è relativo ovviamente a Mourinho, che secondo alcuni potrebbe entrare nel mirino di Florentino Perez la prossima estate. Senza rinnovo – e al momento notizia sotto questo aspetto non ce ne stanno – lo Special One si potrebbe guardare intorno. Non solo Arabia Saudita ma anche una panchina europea assai importante come potrebbe essere quella del Real. Un ritorno in Spagna per il portoghese che ha già guidato il Madrid dopo aver lasciato l’Inter.

Calciomercato Roma, la situazione di Thiago Motta

L’altro è relativo a chi potrebbe prendere non solo il posto di Ancelotti ma che potrebbe anche sedersi sulla panchina della Roma il prossimo anno. Il profilo di Thiago Motta, visto quello che sta riuscendo a fare con il Bologna, a quanto pare piace a molti. E anche Ancelotti lo avrebbe proposto a Perez.

Secondo todofichajes.com il presidente del Real potrebbe anche seguire il consiglio del suo attuale tecnico qualora questo decida, davvero, di cambiare aria alla fine dell’anno dopo aver dato tutto al Real e dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere con la squadra spagnola. Questo vorrebbe dire che per Mou le sirene madrilene non ci sarebbero più e potrebbe essere, semmai, un problema in meno per la Roma se volesse rinnovargli il contratto. Intrecci.