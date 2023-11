Calciomercato Roma, scelta fatta per il nuovo bomber: escluso dalla lista

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, la Roma ha cominciato a valutare diverse soluzioni in entrata e in uscita.

Tra i tanti nodi che Tiago Pinto dovrà sciogliere, quello legato all’attacco almeno per il momento non rappresenta una priorità. In effetti anche contro l’Udinese Mourinho ha dimostrato di avere la possibilità di attingere dalla panchina per rivitalizzare il reparto offensivo. Tuttavia, alcune situazioni dovranno per forza di cose essere affrontate.

Prescindendo almeno per il momento dalla situazione legata al futuro di Lukaku, si ponga ora l’accento sul fronte Abraham. L’attaccante inglese, che sta smaltendo i postumi del grave infortunio patito contro lo Spezia lo scorso anno, può essere l’arma in più a disposizione dello Special One per la seconda parte di stagione. Il suo futuro, però, sembra essere piuttosto nebuloso. Ricordiamo che nei mesi scorsi l’ex attaccante del Chelsea era stato accostato a diversi club della Premier, che per un motivo o per un altro non hanno affondato il colpo. L’infortunio patito da Abraham ha poi fatto il resto. Il bomber inglese non dovrebbe rientrare prima di febbraio, motivo per il quale sembra difficile che Abraham possa calamitare interessi concreti già a partire da gennaio.

Calciomercato Roma, intreccio Borja-Abraham: il Fulham ha scelto lui

Lo scenario, però, potrebbe cambiare in vista dell’estate. A quel punto non è escluso che per il classe ’97 si creino i presupposti per una vera e propria asta. Dal canto suo, la Roma valuta il proprio attaccante non meno di 30/35 milioni di euro, cifra al di sotto della quale non è intenzionata a scendere.

Soglia che non dovrebbe spaventare soprattutto i club inglesi, che in tempi e in modi diversi hanno sondato l’evolvere della situazione relativa all’attaccante della Roma. Tra questi, occhio alle mosse del Fulham. Alla ricerca di un bomber al quale affidare le chiavi del proprio attacco, i Cottagers stanno scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti. Inizialmente programmato per la prossima estate, l’acquisto di un attacco sta invece calamitando l’interesse del club inglese già in queste settimane.

Dopo aver sondato in maniera indiretta la situazione Abraham, il Fulham avrebbe individuato in Armando Broja l’acquisto ideale con cui completare il proprio scacchiere tattico. Considerato l’erede naturale di Mitrovic, l’attaccante albanese di proprietà del Chelsea – secondo il Daily Mail – intriga e non poco il club di Londra, che potrebbe avanzare un’offerta ufficiale a stretto giro di posta. A quel punto il Fulham chiuderebbe le porte all’eventuale acquisto di Abraham, per il quale non si registrano significative novità.