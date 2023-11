Osimhen subito al Chelsea, la Roma trema: 120 milioni di euro

Osimhen potrebbe passare al Chelsea già nella finestra di gennaio, la Roma adesso trema: 120 milioni di euro per l’affare

La gara di ieri tra Roma e Udinese ha consentito ai giallorossi di guadagnare ancora qualche posizione nella classifica di Serie A, e di rimanere in scia del Napoli di Mazzarri, avanti solo di tre lunghezze rispetto alla formazione allenata da José Mourinho. Vincere era di vitale importanza per la formazione capitolina, che aveva la possibilità di scavalcare due dirette rivali dopo i risultati maturati nella giornata di sabato.

Fiorentina, Atalanta e Lazio erano uscite tutte e tre sconfitte dal campo, rispettivamente contro Milan, Napoli e Salernitana, consentendo così alla Roma di scavalcarle in classifica. Gran parte del merito per questa vittoria va dato ai due marcatori Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, che grazie ai loro gol hanno permesso di ottenere i tre punti.

Un’altra grande prestazione è stata fornita da Romelu Lukaku, che grazie alle sue sponde è entrato anche nell’azione del gol del 2-1 di Dybala, rivelandosi ancora una volta decisivo. Sul fronte mercato arrivano importanti novità proprio riguardo il futuro dell’attaccante belga, con il Chelsea che prepara la sua mossa per gennaio.

Osimhen al Chelsea a gennaio: la Roma trema

Come ben noto il Chelsea ha stabilito una clausola per la futura rivendita dell’attaccante ex Inter che ammonta circa a 40 milioni di euro, una cifra che al momento la Roma non può permettersi. Ad aiutare Pinto nella trattativa potrebbe però essere Tammy Abraham, che potrebbe essere ceduto a giugno, o già nella finestra invernale.

La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, e l’attaccante inglese piace a diverse squadre di Premier League, tra cui proprio il Chelsea e l’Aston Villa, entrambe suoi ex club, ma a dare una grossa mano a Pinto potrebbero essere proprio i Blues.

Secondo The Telegraph il club londinese sarebbe interessato ad ingaggiare Victor Osimhen dal Napoli già nel mercato di gennaio. La valutazione dell’attaccante nigeriano sarebbe superiore a 100 milioni di sterline, che diventerebbe un record per la Premier.

Una spesa del genere potrebbe gravare anche sulle casse di un club ricco come il Chelsea, che potrebbe poi trovarsi con l’acqua alla gola, dovendo venire incontro alle offerte che arriveranno per Lukaku in estate, favorendo così un’eventuale trattativa con la Roma, ma attenzione al Napoli, che potrebbe usare quella cifra per portare l’attaccante azzurro nel capoluogo campano.