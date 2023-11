Roma sotto tiro, Dybala ha reagito: le cinque squadre pronte a tutto

Roma sotto tiro: la reazione di Dybala ieri ha fatto rumore: cinque squadre pronte a tutto per prenderlo

Ieri Paulo Dybala è tornato al gol colpendo una delle squadre alle quali ha più segnato nel corso della sua carriera italiana, l’Udinese. E poi ha esultato in maniera polemica la Joya, zittendo tutti quelli che “parlano troppo”. Un elemento fondamentale nello scacchiere di Mourinho l’argentino, che però come sempre è al centro delle attenzioni di mercato.

Contratto in scadenza nel 2025, Dybala è arrivato alla Roma a parametro zero. L’estate scorsa molti si aspettavano che qualcuno arrivasse a Trigoria cercando di pagare la clauscola rescissoria che gli permette di salutare, ma per fortuna non è stato così. Ma la prossima estate qualcuno potrebbe bussare davvero alla corte di Pinto (se mai ci sarà ancora lui visto che pure il suo di contratto è in scadenza) e secondo Ekrem Konour ci sarebbero già delle squadre interessate.

Cinque squadre su Dybala

il giornalista sul suo profilo X spiega che si sono cinque club che guardano con molto interesse alla situazione Dybala. Si svaria dall’Arabia Saudita – dove ci potrebbe finire anche Mourinho – continuando con la Premier League e finendo con la Liga. I due più importanti campionati europei più quel campionato che sta accogliendo molti giocatori proveniente dall’Europa per alzare il livello.

Non si conoscono altri dettagli almeno per il momento, ma sotto questo profilo non saranno mesi semplici per la Roma soprattutto se anche Mourinho dovesse salutare. Sappiamo quanto lo Special One abbia pesato alla fine sulla decisione della Joya di accettare la corte giallorossa e un possibile addio potrebbe anche pesare su una decisione del campione argentino. Vedremo quello che succederà. Ma la prossima estate si deve mettere in conto anche un assalto importante e forse più di uno nei confronti di Dybala.