Scalata in classifica ribaltata: UFFICIALE, due punti di penalizzazione

La decisione del Tribunale Federale della Figc non si è fatta attendere. Inflitta al club una penalizzazione di due punti in classifica da scontare in questo campionato.

Nuova settimana, nuove sentenze extra campo. Come un filo conduttore che ormai unisce alcune delle vicende più rivelanti del calcio italiano da anni, risultati che sembravano in cassaforte vengono continuamente ribaltati. Questa volta a farne le spese è un club che milita nel campionato di Eccellenza.

Più nello specifico si tratta dalla Vastese Calcio 1902, a cui il Tribunale Federale della FIGC ha deciso di comminare una penalizzazione di due punti in classifica. Si tratta di una decisione sorprendente fino ad un certo punto. Come prontamente rilevato da chiaroquotidiano,it, infatti, da tempo si vociferava di una possibile penalizzazione a discapito della compagine di Chieti. Imbattuti da sei turni di campionato, nei quali sono stati in grado di totalizzare complessivamente 12 punti, Marcelli e compagni sono quindi costretti a frenare la loro rincorsa alle posizioni di vertice, scivolando a quota 19 punti.

Oltre alla penalizzazione da scontare nel campionato corrente, però, da segnalare anche l’inibizione di 6 mesi per la presidente del club, Adriana Cinquina. Le motivazioni del provvedimento sono da ascrivere alla vertenza da corrispondere ad un tesserato del club non saldata o comunque pagata oltre i termini previsti dalla regolare scadenza. Doccia gelata per la Vastese, che ora dovrà essere in grado di isolare le vicende legate alla giustizia sportiva per riattaccare la spina e non disperdere quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite stagionali.