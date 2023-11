Calciomercato Roma, addio ai biancocelesti: nuovo colpo in attacco

Calciomercato Roma, Tiago Pinto prepara lo scippo ai biancocelesti: l’attaccante può passare ai giallorossi di Mourinho

La Roma si trova appena ad un terzo della stagione, eppure i dubbi intorno ai giallorossi sono già tantissimi. Il primo riguarda José Mourinho, con un contratto in scadenza a giugno ed un rinnovo non ancora discusso in società. Lo Special One tuttavia è concentratissimo sul presente, e sulla possibilità di alzare un altro trofeo con questa squadra, nonostante le fatiche di inizio stagione.

A pesare sull’attuale classifica è stata infatti la falsa partenza di inizio stagione, dove la squadra ha collezionato diverse sconfitte, tra cui quelle pesantissime in casa contro il Milan e in trasferta contro il Genoa. Mourinho però è stato bravissimo a ricompattare la squadra, e grazie anche alla splendida forma di Romelu Lukaku ha cominciato una risalita che la vede ora al quinto posto in Serie A.

La Champions League resta l’obbiettivo primario, e per raggiungerla potrebbe essere necessario uno sforzo sul mercato. Pinto lo sa, e proprio per questo non ha mai smesso di continuare a monitorare le possibili occasioni per gennaio e giugno.

Calciomercato Roma: che scippo ai biancocelesti: nuovo attaccante nel mirino di Pinto

Non c’è tempo per riposare per Tiago Pinto, al quale tocca l’arduo compito di operare sul mercato e di provare a migliorare la rosa a disposizione del tecnico. Sul suo taccuino figurano diversi nomi, alcuni dei quali potrebbero arrivare già nel mercato di gennaio, tuttavia il gm giallorosso lavora in modo lungimirante, e potrebbe avere anche le idee chiare per il mercato di giugno.

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com la Roma si sarebbe appunto cominciata a muovere per il mercato estivo, mettendo sotto la lente d’ingrandimento le prestazioni di Strand Larsen, attaccante norvegese classe 2000 in forza al Celta Vigo.

Sempre secondo quanto viene riportato Larsen sta bene in Spagna, tuttavia molto potrebbe dipendere da come andrà a finire la stagione del Celta, che potrebbe incidere sul futuro di molti calciatori presenti in rosa, anche il giovane attaccante norvegese. Il valore di mercato si aggira intorno ai 12 milioni di euro, dati Transfermarket e le sue doti fisiche e atletiche potrebbero rappresentare un’arma in più per l’attacco giallorosso.