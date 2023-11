Erede Mourinho in Serie A: con Conte alla Juve, arriva lui

Erede di Mourinho in Serie A, con Conte che sembra essere destinato alla Juventus arriva lui. Ormai dovrebbe essere l’obiettivo numero uno

Mourinho sì, per i tifosi. Che non hanno mai avuto dubbi e mai ne avranno. Qualcuno però a quanto pare ce lo ha la proprietà della Roma, che ancora non ha proposto il rinnovo contrattuale al portoghese che alla fine dell’anno, per ora, sarebbe libero sul mercato. Partiamo da quelle che sono le sensazioni: arrivati a questo punto, almeno di clamorosi colpi di scena, difficile che lo Special One rimanga nella Capitale anche la prossima stagione.

E si è parlato soprattutto di Antonio Conte come possibile sostituto. Il tecnico ha detto che gli farebbe piacere lavorare in una piazza come Roma. Ma oltre i sentimenti ci sono i fatti, che vedono un Conte vicino ad un clamoroso ritorno alla Juventus il prossimo anno. Anche il Corriere dello Sport spiega questa mattina in edicola che il tempo di Allegri sembra essere finito. Con il pugliese che aspetta una chiamata.

Erede Mourinho in Serie A, obiettivo Thiago Motta

E secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’obiettivo numero uno per il prossimo anno porta un nome: Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna, che è proprio insieme alla Roma la prima diretta inseguitrice del Napoli per il quarto posto. Un cammino incredibile per ora quello dei rossoblù, che sognano ad occhi aperti.

Sarebbe l’ex azzurro quindi scritto dentro l’agenda della Roma per il prossimo anno. E non come un nome buttato lì, a caso, ma come il numero uno da prendere il prossimo anno. Riscalderà la piazza giallorossa? Sarà ben accolto dai tifosi che hanno in testa solo Mou? Riuscirà a raggiungere gli obiettivi vista la poca esperienza e visto che sarebbe la prima volta in una big? Domande alle quali nessuno ha una risposta.