Mourinho ha scelto Varane: annuncio bomba in Tv

José Mourinho esce allo scoperto e sceglie Raphael Varane. Ecco l’annuncio in diretta Tv del tecnico giallorosso, che non ha avuto dubbi sull’incoronazione del difensore.

Il tecnico della Roma, José Mourinho, è stato protagonista di uno speciale in casa Sky Sport. Lo Special One è uscito allo scoperto incoronando come numero uno il difensore Raphael Varane, che attualmente milita nel Manchester United. Il calciatore francese è stato scelto senza alcun dubbio dall’allenatore giallorosso, che lo ha eletto come migliore in assoluto nella sua carriera. Ecco tutti i dettagli sull’annuncio dell’allenatore della Roma.

In attesa di sciogliere il nodo legato al proprio futuro professionale, con il contratto in scadenza alla Roma a giugno 2024, José Mourinho è stato l’ospite speciale in casa ‘Sky Sport’ per la serata dedicata agli abbonati Sky Extra. In un’intervista davanti a 40 abbonati della tv satellitare il tecnico portoghese ha parlato del tema dei tanti giovani fatti esordire in carriera. Nelle sue prime tre stagioni in casa Roma sono stati tantissimi i giovani lanciati in prima squadra. A partire da Nicola Zalewski, ormai punto fermo dei giallorossi dopo l’esordio di due anni fa, passando per Edoardo Bove, sempre più protagonista nel centrocampo giallorosso.

Mourinho incorona Varane in diretta: “Il più forte che ho fatto esordire”

Quest’anno in prima squadra si sono affacciati i vari Riccardo Pagano, Cherubini e D’Alessio. La lista in questo triennio è corposa e tanti esordienti sono stati venduti nel calciomercato giallorosso, rappresentando plusvalenze importanti targate Tiago Pinto.

Sul tema José Mourinho è stato intervistato dalla giornalista Valentina Mariani, e non ha avuto dubbi ad eleggere il numero uno tra i tanti giovani calciatori fatti esordire. Le parole dello Special One: “Il giocatore più forte che ho fatto esordire? Varane ha fatto tutto. Ha vinto 3-4 Champions, non lo so, è stato campione del Mondo con la Francia ed è stato capitano della Francia, è stato quello che è arrivato più in alto di tutti.”