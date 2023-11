Tifosi con Mourinho: i Friedkin stanno cedendo

La notizia potrebbe cambiare la giornata dei tifosi della Roma. I Friedkin potrebbero aprire al rinnovo di Mourinho. C’è la data dell’incontro

Quel coro sul finale dedicato a José Mourinho, che ha risposto ai tifosi giallorossi che hanno urlato il suo nome, potrebbe ribaltare le carte in tavola. La notizia riportata da Leggo questa mattina è una di quelle che potrebbero fare felici i tifosi della Roma. Non andiamo troppo per le lunghe: i Friedkin, a quanto pare, starebbero pensando al rinnovo dello Special One.

Piccoli passi verso un proseguimento insieme. Un amore tra il tecnico e la piazza che potrebbe convincere la proprietà americana che forse non è il momento di cambiare, che sarebbe più opportuno continuare con il portoghese che, a quanto pare, secondo anche quelle che sono le sensazioni che vengono fuori dalle sue parole e dagli atteggiamenti che ha in panchina, sarebbe ben felice di rimanere a Trigoria. Se ne parlerà, senza dubbio, anche se la deadline non è così lontana come sembra. Gennaio è vicino e potrebbero essere quelli gli ultimi giorni di un Mou in attesa di capire il suo futuro.

Rinnovo Mourinho, i Friedkin aprono

Comunque le parti potrebbero avere presto un incontro. Delle notizie, secondo il quotidiano che viene distribuito in città in maniera gratuita, ci potrebbero essere già nel corso della prossima settimana: magari di un incontro – i Friekdin e Mou si sono parlati ma mai lo hanno fatto per il contratto – per discutere del rapporto lavorativo. Forse potrebbe arrivare davvero una svolta clamorosa che fino a questo momento sembrava, e sembra, impensabile.

Sarà così? Solamente il tempo farà chiarezza e nient’altro. Perché in ogni caso così come vi abbiamo raccontato prima la Roma in mente un sostituto ce lo avrebbe e porta il nome di Thiago Motta che sarebbe a quanto pare il primo obiettivo giallorosso in caso di addio con lo Special One. Con tutte le domande annesse che ci sono dietro questa possibile scelta.