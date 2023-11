Colpo di grazia definitivo, incubo Roma: pronto a volare in Liga

Calciomercato Roma, non lo hanno sicuramente perso di vista. La strada per i giallorossi è sempre più ardua: ecco cosa sta succedendo.

Nella seconda frazione di gioco della sfida contro l’Udinese, la Roma ha impresso la svolta decisiva alla gara grazie agli ingressi dalla panchina. La qualità fornita dai nuovi entrati alla mediana e all’attacco non sono di certo passati inosservati. Proprio nella zona nevralgica del campo sono puntati parte dei radar giallorossi.

Fino a questo momento non tutte le scommesse estive hanno pagato. Il recupero di Renato Sanches, sotto questo punto di vista, sarà un tassello importante per la costruzione dello scacchiere tattico di José Mourinho. Con Aouar che non ha ancora ingranato la marcia, le valutazioni del GM della Roma non possono non concernere la mediana. In sostanza, nel caso in cui dovessero palesarsi interessanti occasioni a stretto giro di posta, Pinto potrebbe prenderle in considerazione. Un vero e proprio identikit per puntellare la mediana è impossibile farlo. Non è una novità, però, constatare come uno dei profili monitorati dalla Roma sia – tra gli altri – anche quello di Johnny Cardoso.

Calciomercato Roma, blitz del Real Betis per Cardoso: closing sempre più vicino

Il funambolico statunitense si sta mettendo in mostra tra le fila dell’Internacional de Porto Alegre a suon di prestazioni importanti. Centrocampista moderno, abile ad interpretare tutte e due le fasi e in grado di inserirsi anche a fari spenti, Cardoso sta facendo parlare di sé, calamitando l’interesse di diversi club europei.

Legato al club brasiliano da un contratto in scadenza nel 2026, il poliedrico mediano classe 2001 ha una valutazione che non supera i 10 milioni di euro. Monitorato con attenzione dalla Roma in tempi non sospetti, Cardoso è finito nel mirino soprattutto del Real Betis. A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da okfichajes.net, infatti, il club spagnolo sarebbe pronto a rompere gli indugi, avanzando una proposta concreta all’Internacional. Dopo aver sondato esplorativamente la situazione, il Betis intende velocizzare la chiusura della trattativa, ottenendo il via libera definitivo in tempi relativamente brevi. Dal canto suo, Cardoso sarebbe pronto ad una nuova importante esperienza, questa volta in Europa. Non è stata ancora raggiunta la fumata bianca finale. Tuttavia, diversi indizi suggeriscono che il closing non sia poi così lontano.