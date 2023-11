Allegri insieme a Lukaku: Roma già avvisata

Allegri insieme a Lukaku: la Roma è già avvisata. Ecco quello che potrebbe succedere alla fine di questa stagione. E c’è anche la suggestione giallorossa.

Non c’è solo il futuro di Mourinho in bilico, ma sono diversi gli allenatori che il prossimo anno potrebbero cambiare aria. Di Ancelotti vi abbiamo parlato prima, adesso è il turno di Massimiliano Allegri. Da un paio di giorni si scrive che il futuro del livornese potrebbe essere lontano da Torino, con Conte – un altro accostato alla Roma – di ritorno in bianconero. Insomma, si capisce davvero ben poco in questo momento.

La chiarezza, per quella che è, cerca di farla il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Cercando di capire quali potrebbero essere le destinazioni di Allegri il prossimo anno se le indiscrezioni degli ultimi giorni venissero confermate dai fatti alla fine di questa stagione. Si parla di Arabia ovviamente, ma non solo, anche di Premier League. Con il Chelsea che potrebbe cambiare Pochettino e con lo United scontendo di Ten Hag e che come spiegato prima starebbe puntando, anche, all’attuale italiano che guida il Madrid.

Allegri insieme a Lukaku, suggestione Roma

Ma non solo, ci sono anche alcune piste – o ci potrebbero essere – italiane per Allegri. L’anno prossimo nella massima seria si potrebbe liberare la panchina del Milan (Pioli al capolinea) e quasi sicuramente, a meno che non faccia davvero un campionato spettacolare, anche quella del Napoli che ha fatto firmare Mazzarri fino alla fine di questa annata.

E in tutto questo ci potrebbe essere anche quella della Roma se Mou non dovesse rinnovare il proprio contratto con i Friedkin. E, a Roma, qualora le cose andassero per il verso giusto, Allegri potrebbe ritrovare quell’attaccante che porta il nome di Lukaku che avrebbe voluto quest’anno alla Juventus. Il belga, arrivato in prestito la scorsa estate, potrebbe diventare un calciatore giallorosso a tutti gli effetti avanti ad assegno di 40milioni di euro, più o meno. Una cifra che i giallorossi potrebbero trovare qualora la squadra riuscisse a qualificarsi per la Champions League della prossima stagione. Intrecci incredibili. E siamo ancora a novembre.