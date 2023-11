Doppia lesione UFFICIALE: saltano la Roma

Doppia lesione UFFICIALE: entrambi saltano la Roma. I comunicati arrivati dalle rispettive società lasciano poco spazio ai dubbi

Dopo la gara contro il Servette in programma domani sera, la Roma di Mourinho domenica pomeriggio andrà a giocare a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sempre una partita ostica quella contro i neroverdi di Dionisi, una squadra che cerca sempre di imporre il proprio stile di gioco e che soprattutto non molla mai. Ne sa qualcosa l’Empoli, battuto a due minuti dalla fine del match.

Non ci sarà Viti, così come da comunicato ufficiale del club neroverde. Il giocatore è uscito dal campo in anticipo nella sfida in Toscana e non sarà del match. Il bollettino ufficiale parla chiaro: “Gli esami strumentali effettuati a Mattia Viti hanno evidenziato una lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo“. Al suo posto ci sarà Vina, un ex giallorosso, che contro l’Empoli ha servito l’assist per la rete di Berardi che ha ufficialmente chiuso il match.

Doppia lesione, non ci sarà nemmeno Thiaw

A inizio anno, precisamente il 14 gennaio, è in programma anche Milan-Roma. E Pioli per quella data non potrà sicuramente contare sulle prestazioni di Malick Thiaw, che si è fatto male ieri nella sfida al Borussia Dortmund. Il comunicato ufficiale dei rossoneri in questo caso spegne tutte le speranze, visto che per un problema del genere si parla di un mese e mezzo, due, per essere pronti.

“Il difensore tedesco si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha evidenziato la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni”. Il suo 2023 è finito nella notte di San Siro.