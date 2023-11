Roma, UFFICIALE: match con la Juve in chiaro, ecco dove vederla

Roma, è ufficiale: il match con la Juventus in chiaro. Ecco dove vedere la sfida che vale il primo trofeo della stagione

Roma-Juve è sempre Roma-Juve. Anche al femminile, visto che sono le due squadre che ormai da un paio di anni si contendono lo scudetto. Quello che ora è cucito sul petto della squadra di Alessandro Spugna, l’unica inoltre a giocare la Champions League dopo che le bianconere, nello scorso mese di agosto, sono state eliminate nel turno di qualificazione dall’Eintracht Francoforte.

E la Roma in Champions sta facendo benissimo: quattro punti in due partite e prossimo appuntamento il 14 dicembre contro il Psg in Francia. Ci si gioca sicuramente una buona fetta del passaggio del turno. Ma qui comunque parliamo di un’altra cosa: il prossimo 7 gennaio, allo Zini di Cremona, è in programma la finale di Supercoppa Italiana, primo appuntamento della stagione che mette in palio un trofeo. L’anno scorso, a Parma, ai calci di rigore vinsero le giallorosse. Che hanno tutta l’intenzione di ripetersi quest’anno. Nella partita di campionato a vincere è stata proprio la Roma, 3-1 in trasferta.

Roma-Juventus in diretta su Rai 2

La partita di domenica 7 gennaio inizierà alle 15:15 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Ovviamente il match si potrà seguire anche su RaiPlay in streaming. Ed è questo un altro passaggio fondamentale visto che quel giorno anche la Serie A sarà in campo con la Roma di Mou che giocherà contro l’Atalanta.

In ogni caso le ragazze di Spugna come al solito avranno un certo numeri di tifosi al seguito visto che ormai il Tre Fontane fa quasi sempre soldout e anche in Germania nella sfida al Bayern Monaco c’erano una cinquantina di tifosi giallorossi. Non c’è una squadra favorita, le finali non fanno storia e sono partite che sfuggono da ogni pronostico. L’importante per ora è esserci. Poi si vedrà.